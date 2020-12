Nordwestbahn: Verbesserungen im Fahrplan für Gladbecker Züge

Gladbeck. Fahrplanwechsel findet am 13. Dezember statt. Der Borkener fährt in den Morgenstunden je eine zusätzliche Verbindung auch über Gladbecker Halte.

Am 13. Dezember findet bei allen europäischen Eisenbahnverkehrsunternehmen der Fahrplanwechsel statt. Das gilt natürlich auch für die Nordwestbahn, die auch Strecken über Gladbecker Haltepunkte versorgt. Änderungen gibt es laut der Nordwestbahn in der Region Niederrhein-Ruhr nur sehr wenige. Für den Borkener (RE 14) und Coesfelder (RB 45) ergeben sich aber auch für Gladbecker Bahnnutzer leichte Verbesserungen.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Generell bleiben für die Linien RE 10, RE 44, RB 31 und RB 36 der aktuelle Leistungsumfang bestehen und damit alle Verbindungen. Vereinzelt gibt es leichte Veränderungen um wenige Minuten bei den Ankunfts- und Abfahrtszeiten. Das gilt ebenso für die beiden Linien des Emscher-Münsterlands, RE 14 (Borkener) und RB 45 Coesfelder). Das Angebot auf der Linie RE 14 wird zudem täglich in den Morgenstunden um je eine Zugverbindung in beide Richtungen auf dem Streckenabschnitt zwischen Dorsten und Essen (Essen-Steele) über Gladbeck ausgeweitet. Das zusätzliche Angebot richtet sich insbesondere an neue Kunden, die zum Beispiel aus beruflichen Gründen, schon früh morgens ihre Fahrt antreten müssen.

Neue Taschenfahrpläne liegen in Kürze aus

Aufgrund einer Baumaßnahme der DB Netz AG auf der Linie RE 10 vom 13. bis 21. Dezember 2020 gilt der neue Jahresfahrplan auf der Linie RE 10 erst ab dem 22. Dezember 2020. Für alle anderen Linien (RE 14, RE 44, RB 31, RB 36 und RB 45) sind die neuen Jahresfahrpläne ab 13. Dezember gültig. Alle Taschenfahrpläne liegen in Kürze in den Zügen aus und werden in den bekannten Kundenanlaufstellen, wie Fahrkartenvorverkaufsstellen, Reisezentren, Touristik und Bürgerbüros entlang der Strecken erhältlich sein. In digitaler Form sind die Fahrpläne auf der Internetseitewww.nordwestbahn.de zu finden. Alle Fahrplandaten sind in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar.

Die Nordwestbahn weist erneut darauf hin, dass in den Zügen die Verpflichtung gilt, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese Pflicht gilt auch beim Betreten des Bahnhofsgeländes, an den Ersatzhaltestellen sowie in den Ersatzbussen. Auf ihrer Homepage informiert das Unternehmen aktuell, was es im Zusammenhang mit dem Coronavirus bei Fahrten in den Zügen der Nordwestbahn zu beachten gibt unter www.nordwestbahn.de/corona.