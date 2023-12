Nikolausmarkt: Was am zweiten Wochenende alles geboten wird

Glühwein, Grünkohl, Bratwurst und Co.: Auch in der zweiten Runde des Gladbecker Nikolausmarktes können sich Besucher wieder auch weihnachtliche Leckereien und schöne Stände freuen.

Gladbeck. Teil zwei des beliebten Gladbecker Nikolausmarktes geht am Wochenende los. Besucherinnen und Besucher können sich auf ein tolles Programm freuen.

Der beliebte Gladbecker Nikolausmarkt geht in die nächste Runde. Zum zweiten Adventswochenende startet der Markt in der Innenstadt am Freitag, 8. Dezember, und geht bis Sonntag, 10. Dezember. Mit dem parallel stattfindenden verkaufsoffenen Sonntag können sich Gladbecker auf ein weihnachtliches Shopping-Wochenende freuen. Vor dem Alten Rathaus präsentieren sich erneut Vereine und Verbände, dazu gibt es weihnachtliche Leckereien in einer gemütlichen Atmosphäre.

Der Auftakt am vergangenen Wochenende sei schon super gelaufen, wie Veranstalter Joachim Pawlenka zufrieden berichtet. „Die Leute waren begeistert von der ganzen Aufmachung und der Dekoration. Besonders beliebt war der Feuerstand“, sagt er. Diesen wird es am kommenden Wochenende natürlich auch wieder geben. Darüber hinaus gibt es für die Besucher wieder ein tolles Programm mit schönen Verkaufs- und Informationsständen.

Gladbecker Nikolausmarkt am zweiten Adventswochenende: Diese Aussteller sind dabei

Bei folgenden Ausstellern können sich Gladbecker laut Veranstalter Joachim Pawlenka am kommenden Wochenende auf dem Nikolausmarkt umsehen:

Papageienwerkstatt

YesQuiSi Morgenthal

Gemeinnützige Jugend und Behindertenhilfe

Bornemann Handarbeiten

Caritaswerkstätten Gladbeck

Anne-Frank-Realschule

Bastelarbeiten Steinmann

Primus e.V.

Karnevalsclub Wittringer Ritter 1998 e.V.

Eltern-, Kind- und Jugendinitiative

Kinder in Rio e.V.

Schöner Leben Gladbeck mit Grünkohl-Verkauf

Dulebas Kreative Geschenkideen

Zudem wird es Angebote rund um Honig und Imkerei geben. Der Gladbecker Hof Hänel bietet außerdem die Möglichkeit, regionale Weihnachtsbäume fürs Fest zu kaufen. Auf dem Nikolausmarkt ist auch die Stadt ist mit einer eigenen Hütte vertreten. Die Gladbeck Information (Freitag bis Sonntag), das städtische Museum (Freitag) sowie die Volkshochschule (Samstag) werden dort vor Ort sein. Bürgermeisterin Bettina Weist bietet Gladbeckern außerdem am Samstag zwischen 14 und 16 die Möglichkeit, mit ihr ins Gespräch zu kommen.

Der gemeinnützige Verein „Kinder in Rio“ ist am zweiten Adventswochenende mit einem Stand auf dem Gladbecker Nikolausmarkt vertreten. Foto: Pawlenka

Musikalisches Highlight auf dem Gladbecker Nikolausmarkt

Ein besonderes Highlight, so Pawlenka, sei am Samstag die musikalische Untermalung durch „Gladbeck singt“. Unter Leitung von Maren Kessler und dem Pianisten David Schwarz können Gladbecker zwischen 16 und 19 Uhr vor dem Alten Rathaus einkehren und den Klängen traditioneller sowie moderner Weihnachtssongs lauschen.

Zum Nikolausmarkt gibt es außerdem freien Eintritt in die Ausstellung der Kunstschmiede im Neuen Rathaus. Interessierte können dort Kunstgegenstände, Mode und Schmuck sehen. Geöffnet ist die Ausstellung Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Am letzten Tag des Gladbecker Marktes gibt es außerdem eine Eisstockbahn auf der Goethestraße sowie ein Winterpicknick vom Citymanagement auf der Horster Straße. Auf einer Bühne treten dort außerdem verschiedene Künstler auf. Für Familien mit Kindern werden zwei besondere Höhepunkte am Sonntag geboten: Am Europaplatz tritt ab 13 Uhr ein Clown auf. Den Weihnachtsmann können Kinder auf der Hochstraße Richtung City Center besuchen.

