Verkaufsoffener Sonntag in Gladbeck: Wut über das Urteil

Eigentlich hatte Marinus Köster schon für den verkaufsoffenen Sonntag in Gladbeck geworben, nun liegt sein Geschäft in dem Teil der City, in dem die Geschäfte laut Gerichtsurteil nicht öffnen dürfen. Auf großen Displays im Schaufenster will er Kunden nun klarmachen, warum sein Laden am Sonntag geschlossen ist.

Gladbeck. Der verkaufsoffene Sonntag zum Nikolausmarkt wird kleiner ausfallen als geplant. Verdi hatte geklagt, so reagieren Veranstalter und Händler.

Das weihnachtliche Shoppen am kommenden Sonntag in Gladbecks Innenstadt wird nun doch kleiner ausfallen als ursprünglich geplant. Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes, das nur eine Teilöffnung der Innenstadt am 4. Dezember in Gladbeck erlaubt, erreichte am Donnerstagabend die Stadtverwaltung. Die Gewerkschaft Verdi hatte im Eilverfahren Klage gegen die vom Rat der Stadt Gladbeck beschlossene Sonntagsöffnung im Rahmen der vorweihnachtlichen Veranstaltung an diesem Wochenende eingelegt.

Die Öffnung von Geschäften von 13 bis 18 Uhr soll nun nur im unmittelbaren Umfeld des Nikolausmarktes gestattet sein. „Das Gericht bestätigt damit unsere Auffassung. Die Konzeptvorlage entsprach nicht den Anforderungen. Öffnen darf daher nur ein Bruchteil der ursprünglich geplanten Läden“, so Azad Tarhan, zuständiger Gewerkschaftssekretär im Verdi Bezirk Mittleres Ruhrgebiet.

Die Ladenöffnung werde damit insgesamt wohl eher unattraktiv für die Unternehmen, und „der freie Sonntag ist damit jedenfalls zum Teil gerettet.“ Für die Mitarbeitenden im Einzelhandel sei das eine gute Entscheidung.

Tarhan: „Sie können nun zu großen Teilen ihren wohlverdienten Sonntag mit ihren Familien oder Freunden verbringen und müssen nicht arbeiten.“ Der freie Sonntag sei ein hohes Gut, das die Gewerkschaft durch die Klage erneut verteidigt habe.

Händler in Gladbeck überlegen derzeit noch, wer am Sonntag öffnen wird

Einzelhandelschef Georg Hahne ist grundsätzlich zufrieden, dass zumindest einige Geschäfte am Sonntag öffnen dürfen. Auch, wenn er bedauert, dass das Gericht den Bereich „sehr stark begrenzt“ hat. Öffnen dürfen demnach Läden am Rathausplatz und im Bereich der weihnachtlichen Buden auf der Hochstraße, also bis zum Europaplatz. Das sei „absolut ärgerlich“ für Geschäfte in Nebenbereichen. Hahne wünsche sich, dass die Gewerkschaft Verdi endlich damit aufhöre, „Schwachsinn“ zu verbreiten, indem sie stets auf den Schutz der Mitarbeiter hinweise. „Es gibt viele Mitarbeiter, die an den Sonntagen gerne arbeiten, da sie Freizeitausgleich und eine bessere Bezahlung bekommen“, so Hahne. Es gebe zudem viele andere Berufe, in denen sonntags ebenfalls gearbeitet wird.

Ein Bummel über den Nikolausmarkt – und dann noch ein wenig einkaufen am Sonntag, so wie hier 2019. Das wird es in diesem Jahr in Gladbeck nur eingeschränkt geben. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Welche Geschäfte nun genau am Sonntag öffnen werden, werde derzeit noch abgestimmt. „C&A, Stil Vest und mein Juwelier werden auf jeden Fall öffnen, Pieper und auch andere Geschäfte sind noch in der Entscheidungsphase.“ Die Mitteilung des Gerichts sei kurz vor dem geplanten verkaufsoffenen Sonntag schließlich sehr kurzfristig gekommen.

Kunden und Außenstehenden ist diese Teilung der Gladbecker City kaum zu erklären

Marinus Kösters gehört zu denjenigen, die ihr Geschäft am Sonntag nicht öffnen dürfen. Das Gerichtsurteil macht ihn fassungslos. „Ich habe schon viel erlebt, aber noch nicht, dass man eine Innenstadt teilt. Der Inhaber von Intersport Kösters sieht ein Hauptproblem. „Eine Hälfte der Stadt ist geöffnet, im anderen Teil stehen die Kunden vor verschlossenen Türen.“

Am Ende dränge sich doch für Außenstehende der Eindruck auf, dass ein Teil der Händler kein Interesse am verkaufsoffenen Sonntag habe. So Kösters Befürchtung. Er will dem vorbeugen. Auf den Displays in seinem Schaufenster will er die Verantwortlichen klar benennen. „Verdi-Klage schließt unsere Geschäfte“ – so wird es dort am Sonntag zu lesen sein.

Gladbecker Sporthändler sieht in dem Urteil eine Art der Wettbewerbsverzerrung

Kösters sieht in dem Gerichtsurteil auch eine Art der Wettbewerbsverzerrung. Ihn als einzigen Sporthändler in der Stadt treffe das vielleicht nicht unbedingt, aber andere Einzelhandelsbranchen sind in der Stadt ja nun auch mehrfach vertreten. Wenn da dann nur einer öffnen dürfe, das sieht er durchaus kritisch. Für das Vorgehen der Gewerkschaft hat er kein Verständnis. „Amazon lacht sich doch kaputt.“ Er verweist auf die Bedeutung des Einzelhandels. „Gladbeck lebt ja auch als Stadt ein Stück weit durch uns.“

Joachim Pawlenka, der Veranstalter des Nikolausmarktes, meint: Für den Markt, vor allem aber auch für die Händler in der Innenstadt, sei der verkaufsoffene Sonntag total wichtig. „In meinen Augen ist es traurig, was Verdi da seit Jahren für einen Unsinn macht“, so sein harsches Urteil.

Ähnlich äußert sich Gabi Heib vom Home Store. Was sie nicht versteht: Andere Städte kriegten es doch auch hin. In Kirchhellen seien die Geschäfte gerade erst am vergangenen Wochenende beim Wintertreff geöffnet gewesen – und zwar im gesamten Ortsteil. „Was machen die denn anders?“ Sie könne es jedenfalls nicht nachvollziehen und habe kein Verständnis dafür, dass eine Innenstadt geteilt werde.

Veranstalter ist optimistisch, dass Besucher davon nicht abgeschreckt werden

Inwieweit das Verbot des verkaufsoffenen Sonntags in Teilen der City negative Folgen für den Nikolausmarkt haben könnte, vermag er nicht vorherzusagen. „Ich bin das erste Mal der Veranstalter, da fehlen einfach die Vergleichszahlen.“

Pawlenka ist jedoch optimistisch, dass sich die Besucher davon nicht abschrecken lassen. Er verspricht eine schöne Atmosphäre vor dem Rathaus. Die Aussteller dort hätten alle weihnachtliche Sachen im Angebot. Er sei überzeugt davon, dass der Markt sich dort an diesem und am kommenden Wochenende positiv entwickle.

„Wir hätten uns natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht, jedoch ist der Beschluss des Gerichtes immerhin ein Teilerfolg“, so Bürgermeisterin Bettina Weist. Für die Händler, die außerhalb des vom Gericht zugelassenen Bereiches liegen, sei das Urteil sicherlich eine große Enttäuschung – „eine Öffnung und damit ein zusätzliches Weihnachtsgeschäft wird ihnen somit aufgrund der Klage von Verdi verwehrt“.

