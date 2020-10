Nichtrauchen-Wettbewerb für Schulklassen startet in Gladbeck

Die Präventionskampagne „Be Smart - Don`t Start“ will dazu beitragen, dass weniger junge Menschen in Gladbeck rauchen.

Gladbeck. Mitmachen bei „Be Smart - Don`t Start“ können auch Klassen aus Gladbeck. Der Hauptpreis ist eine Klassenfahrt im Wert von 5.000 Euro.

Bis zum 14. November können sich Schulklassen der Gladbecker weiterführenden Schulen noch zum Wettbewerb ‚Be Smart – Don’t Start‘ anmelden. Beim bundesweiten Nichtraucherwettbewerb werden für das Engagement Preise vergeben. Als Hauptgewinn lockt eine Klassenfahrt im Wert von 5.000 Euro.

Angesprochen sind insbesondere Schulklassen der Jahrgangsstufen sechs bis acht, aber auch andere Jahrgangsstufen können mitmachen. Die Anmeldung ist bis zum 14. November online unter www.besmart.info möglich. Der Wettbewerb beginnt am 16. November 2020 und endet am 30. April 2021. Die Regeln von ‚Be Smart – Don’t Start‘ sind einfach: Mindestens 90 Prozent einer Klasse müssen sich verpflichten, ein halbes Jahr nicht zu rauchen. Wird die Quote in dieser Zeit unterschritten, scheidet die Klasse im laufenden Wettbewerb aus.

Für kreative Klassenaktionen gibt es Sonderpreise

Als Hauptpreis winkt eine Klassenfahrt im Wert von 5.000 EUR. Aber auch für kreative Klassenaktionen zum Thema Nichtrauchen oder für wiederholte Teilnahmen am Wettbewerb werden Sonderpreise ausgeschüttet. Der Wettbewerb wird von zahlreichen Einrichtungen gefördert, neben der AOK unter anderem von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und der Deutschen Krebshilfe. Prominenter Schirmherr ist Kabarettist Dr. Eckart von Hirschhausen.

Im abgelaufenen Schuljahr war ‚Be Smart – Don’t Start‘ äußerst erfolgreich: 7.248 Schulklassen haben bundesweit am Wettbewerb teilgenommen und wurden für dieses wichtige Thema sensibilisiert - davon alleine aus Westfalen-Lippe 929 Schulklassen. In Westfalen-Lippe waren im abgelaufenen Jahr 82,5 Prozent (778 Klassen) aller teilnehmenden Schulklassen erfolgreich.

Präventionsexpertin kann bei Fragen angerufen werden

Interessierte Schulen können die Präventionsexpertin Martina Ries telefonisch unter 0800 2655-506739 erreichen oder sich im Internet unter www.besmart.info alle Informationen zum Wettbewerb und zur Anmeldung holen.