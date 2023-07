Neues Soul-Event in Gladbeck: Eintrittskarten zu gewinnen

Die Band „Daria and the Groove Foundation“ mit Leadsängerin Daria Assmus wird bei „summer.night.soul“, organisiert vom Jazzclub Gladbeck, ein zweistündiges Konzert geben.

Gladbeck. Mit „summer.night.soul“ legt der Jazzclub ein neues Open-Air-Event auf. Die WAZ vergibt fünfmal zwei Tickets für die Premiere im August.

Jung, frisch und gerne auch ein bisschen provokativ: Der Jazzclub Gladbeck möchte ein neues Open-Air-Event in Gladbeck etablieren. „Summer.night.soul“ feiert am 5. August auf dem Werkhof von Auto Schubert Premiere. Dabei setzen die Macher auf gute Musik, eine chillige Atmosphäre, leckere Snacks und Getränke und einen Ort, den man normalerweise nicht so schnell mit Musik, sondern eher mit Arbeit in Verbindung bringt. Am Samstag, 5. August, steigt das erste Konzert der Reihe auf dem Hof von Auto Schubert, Bahnhofstraße 20-24.

Herzstück der neuen Veranstaltung soll ein gut zweistündiges Konzert der Kölner Band „Daria and the Groove Foundation“ mit Leadsängerin Daria Assmus sein. sein. Das Herz der Band schlägt für die Soul- und Groovemusik der 1960er und 1970er Jahre, erklärt Marvin Wetekam, Vorsitzender des Jazzclubs.

Große Gefühle bei großen Soulsongs Aretha Franklin, Stevie Wonder und Co.

Wer den echten Retro-Sound von damals liebe, „ist beim Auftritt der Band am 5. August also goldrichtig“. Die Soul-Ära stehe für eine echte, bewegende Musik. Dieses besondere Gefühl lasse die Band in ihren eigenen Arrangements der großen Soulsongs von Künstlerinnen und Künstlern wie Aretha Franklin, Stevie Wonder, Dusty Springfield, Gladys Knight, Etta James, Otis Redding und vielen mehr wieder aufleben.

Die WAZ vergibt für die Veranstaltung fünfmal zwei Tickets. Wer gewinnen möchte, ruft einfach die 01378 / 78 76 38 (0,50 € / Anruf) an und nennt das Stichwort „Summer“. Die Teilnahme ist möglich bis zum 21. Juli. Die Gewinner werden benachrichtigt.

