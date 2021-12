Neues Corona-Testzentrum in Gladbeck-Ellinghorst eröffnet

Betreiber des neuen Testzentrums in Gladbeck ist Christoph Hochhäuser, der bereits eine Teststelle in Gelsenkirchen-Buer hat.

Betreiber ist Christoph Hochhäuser, der bereits ein Testzentrum in Gelsenkirchen-Buer hat. Angeboten werden in Ellinghorst kostenlose Bürgertests und PCR-Tests. Geöffnet hat das Testzentrum von montags bis sonntags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Termine können vorab über www.gladbeck-testzentrum.de vereinbart werden. Noch schneller, so Hochhäuser, geht es, wenn man die Chekko App verwendet.

