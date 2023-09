Neueröffnung: Berlins bester Döner wird in Gladbeck serviert

Frische Produkte, selbst hergestellte Saucen und eine geheime Gewürzmischung: Müfit Karatas will in seinem neu eröffneten Döner-Laden in Gladbeck mit Qualität und gutem Geschmack überzeugen. TV-Koch Andreas C. Studer hat er 2017 in Berlin schon von seinem Döner überzeugt.

Gladbeck. In Gladbeck-Zweckel hat vor kurzem das Döner-Restaurant „Café & Kebab 60“ eröffnet. Betreiber Müfit Karatas kennt man sogar aus einem TV-Format.

Das ist doch mal eine Nachricht: Um den besten Döner Berlins zu probieren, muss man als Fan der türkischen Fast Food-Spezialität nicht in die Hauptstadt reisen. Den besten Döner Berlins gibt es jetzt nämlich in Gladbeck. Ganz genau in Zweckel. Und dass sein „Gemüse Kebab“ mit Hähnchenfleisch diese Auszeichnung verdient, das hat Müfit Karatas sogar schriftlich. Anfang 2017 hat der heute 38-Jährige in Berlin an einem Döner-Spezial der TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilgenommen. Und was soll man sagen, TV-Koch Andreas C. Studer war begeistert von der kulinarischen Kombi aus Hühnchenfleisch mit gegrilltem Gemüse.

Von Berlin-Kreuzberg nach Gladbeck-Zweckel: Das „Café & Kebab 60“ ist der neue Döner-Laden in der Stadt

Vor wenigen Tag hat Müfit Karatas nun sein Döner-Restaurant „Café & Kebab 60“ an der Feldhauser Straße 212 eröffnet. Von Kreuzberg nach Zweckel – es war ein harter Schicksalsschlag, der Müfit Karatas auf diesen Weg geführt hat. Für den 38-jährigen Familienvater ist dieser Neustart enorm wichtig. Und so hat er sein ganzes Herzblut und jede Menge Kraft in den Laden gesteckt, der vorher ‘zig Jahre ein großer Leerstand mitten im Zweckeler Dorfkern war, nachdem die Volksbank sich aus dem Stadtteil zurückgezogen hatte.

Nach viermonatigem Umbau erinnert nun kaum noch etwas an das Geldinstitut. In goldenen, beleuchteten Buchstaben auf schwarzem Hintergrund steht groß der Name des Lokals über dem Eingang. Die Fenster sind dezent schwarz umrahmt, und auch im Restaurant selber überwiegen dunkle Farbtöne bei den Möbeln. An den hellen Wänden setzen Verkleidungen in Holzpaneel-Optik Akzente. Eine Wand im Gastraum ist über und über mit Schwarz-Weiß-Fotos aus Müfit Karatas türkischer Heimatstadt dekoriert. Gut vier Monate, sagt Müfit Karatas, hat der Umbau gedauert. Und gemeinsam mit Familie und Freunden hat er alle Arbeiten selber übernommen, auch den Aufbau der offenen Küche.

Alle Gerichte in Gladbecks neuem Döner-Laden gibt es auch zum Mitnehmen

Alle Zutaten müssen frisch sein im „Café & Kebab 60“ in Gladbeck, das ist Inhaber Müfit Karatas sehr wichtig. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Nun hat das „Café & Kebab 60“ – die 60 steht für die türkische Heimatstadt Tokat von Karatas – bereits einige Tage geöffnet. „Es läuft gut“, sagt der Inhaber, aber natürlich müsse der neue Laden noch bekannter werden. Eine kleine, feine Karte bietet Müfit Karatas seinen Gästen – alle Speisen sind zum Mitnehmen, aber natürlich auch direkt zum Essen im Lokal gedacht. Einen Lieferdienst bietet das „Café & Kebab 60“ noch nicht an.

„Wir verwenden hier ausschließlich frische Produkte. Das ist mir schon immer sehr wichtig gewesen“, betont Karats. Alle Saucen sind selbst hergestellt, die Gewürzmischung ebenfalls. Was drin ist, wird natürlich nicht verraten. Immerhin – die Qualität der Döner hat zu Berliner Zeiten ja bereits einen TV-Koch absolut überzeugt.

Müfit Karatas hat Wirtschaftswissenschaften studiert – aber Kochen ist seine Leidenschaft

Eine Foto-Wand voller Erinnerungen an die Heimat: Müfit Karatas wurde in Tokat in der Türkei geboren, kam aber bereits als kleines Kind nach Deutschland. In Gladbeck betreibt er jetzt das Döner-Restaurant „Café & Kebab 60“. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Kochen bezeichnet Müfit Karatas als seine absolute Leidenschaft. Und das schon immer. Wirtschaftswissenschaften hat der 38-Jährige studiert, unter anderem in Thüringen. Für seine Diplomarbeit wechselte er nach Berlin. Und da stand eigentlich schon fest, dass ein Büro-Job so gar nicht in Frage kommt für Müfit Karatas. Gemeinsam mit einem Partner eröffnete er stattdessen einen Döner-Laden in der Hauptstadt. „Ich hab mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Karatas heute. Kocherfahrungen gesammelt hat er unter anderem auch bei namhaften türkischen Köchen in Berlin, wie er erzählt. Allerdings: Richtig wohlgefühlt hat sich Karatas in der Hauptstadt nicht. Nach dem Erfolg bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ stand deshalb ein Wechsel nach Bergneustadt an.

Ein unverschuldeter, schwerer Autounfall veränderte alles

Die Gewürzmischung für die Döner in seinem neuen Laden in Gladbeck-Zweckel verrät Müfit Karatas nicht: Geheimsache! Wie die Saucen ist aber auch die Mischung selbst zusammengestellt. Foto: Ant Palmer / FUNKE Foto Services

Und dann schlug das Schicksal erbarmungslos zu. Müfit Karatas wurde in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, lag monatelang im Krankenhaus. „Ich hatte keine Schuld, ein Auto hat meinen Wagen frontal gerammt. Man hat mir erzählt, ich hätte noch versucht auszuweichen, aber ich kann mich an nichts mehr erinnern.“ Drei Jahre brauchte Müfit Karatas, um wieder auf die Beine zu kommen. An den Folgen des Unfalls leidet der 38-Jährige aber heute noch. Dass der Neuanfang im Ruhrgebiet, in Gladbeck, über die Bühne gehen soll, hat familiäre Gründe: Die Familie der Ehefrau kommt aus Gelsenkirchen.

In Gladbeck fand Müfit Karatas dann die ideale Wohnung für sich und seine Familie – modern und barrierefrei. „Wir waren wohl die Ersten, die in die Neubausiedlung Schlägel und Eisen an der Bohmertstraße eingezogen sind“, erzählt er und lacht. Ja, und auf seinen Spaziergängen durch seine neue Heimat Zweckel entdeckte der 38-Jährige dann das leerstehende Ladenlokal. „Ich hab mir die Telefonnummer des Maklers im Schaufenster notiert, und kurze Zeit später auch schon den Mietvertrag unterzeichnet.“

Klein und fein ist die Speisekarte im „Café & Kebab 60“

Das „Café & Kebab 60“ ist die absolute Herzensangelegenheit von Müfit Karatas. „Ich weiß“, sagt er, „dass ich es schaffen kann.“ Seine Gäste will er mit seiner Leidenschaft fürs Kochen überzeugen. Die Speisekarte ist angenehm klein für einen Imbiss, allein das spricht schon für eine frische Küche. Zur Wahl stehen fünf Vorspeisen wie beispielsweise Sigara Börek und eine Tagessuppe. Bei den Hauptspeisen vom Drehspieß darf natürlich der Gemüse Kebab „Mein Lokal, Dein Lokal“ für 6,90 Euro nicht fehlen. Den Chilli-Cheese Kebab – wahlweise mit Kalb oder Hühnchen – gibt’s ebenfalls für 6,90 Euro. Hinzu kommt eine kleine Burger-Karte und eine Auswahl aus neun vegetarischen Gerichten. Für den süßen Abschluss stehen vier Desserts zur Wahl.

>> Das „Café & Kebab 60“ an der Feldhauser Straße 212 hat von montags bis sonntags geöffnet. Öffnungszeiten: Immer von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Es gibt keinen Lieferdienst

