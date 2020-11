Neuer Penny-Markt eröffnet Montag in Gladbeck-Brauck

Der neue Lebensmittel-Discounter eröffnet am Montag an der Horster Straße 380 in Gladbeck-Brauck.

Gladbeck. Um Punkt 7 Uhr geht’s los: In Gladbeck-Brauck öffnet am 30. November ein neuer Penny-Markt. Das hat der Lebensmittel-Discounter alles zu bieten.

In Brauck eröffnet am Montag, 30. November, ein neuer Penny-Markt. Um Punkt sieben Uhr sollen die Türen des neuen Lebensmittel-Discounters an der Horster Straße 380 für die Kunden aufgeschlossen werden.

15 Mitarbeiter sollen in dem Markt arbeiten

Der neue Markt umfasst 790 Quadratmeter, 15 Mitarbeiter sollen hier arbeiten. Der dazugehörige Parkplatz bietet Platz für 34 Pkw. Im neuen Supermarkt in Gladbeck hat das Unternehmen das so genannte „Markthallen-Konzept“ umgesetzt. Das bedeutet, die Kunden finden thematisch zusammengestellt Produkte in Regalbuchten. So kann man sich schnell einen Überblick über das Angebot verschaffen. Insgesamt umfasst das Sortiment des Discounters bis zu 3500 Artikel. Kunden, die es eilig haben, können über einen Gang in der Mitte des Marktes in Richtung der Kassen abkürzen. Im neuen Markt an der Horster Straße findet man zudem auch vegetarische, vegane und regionale Produkte. Eine Bio-Reihe ist ebenfalls vorhanden.

Plastiktüten hat der Lebensmittel-Discounter schon vor drei Jahren abgeschafft

Bereits vor drei Jahren hat der Discounter Plastiktüten in seinen Filialen abgeschafft. Stattdessen gibt es beispielsweise umweltfreundlichere Papier- und auch Baumwolltragetaschen zu kaufen. Zudem bietet der Discounter auch noch eine Alternative zu den herkömmlichen Tiefkühltragetaschen an, hergestellt aus recyceltem Material.

Auch Convenience-Angebote für die schnelle Küche zu Hause sind vorhanden – und zwar vom Snack bis zur kompletten Mahlzeit mit drei Komponenten. Die Lebensmittel, die keine Abnehmer finden, gibt das Unternehmen bereits seit dem Jahr 2007 an die Tafel-Einrichtungen in den jeweiligen Städten mit einem Filialstandort weiter. Das gilt für Lebensmittel, die nicht mehr verkauft, aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden können. Das ist beispielsweise der Joghurt, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum zeitnah abläuft, oder der Apfel mit einer Druckstelle. Grundsätzlich handelt es sich um frische und/oder unverpackte Lebensmittel wie Milch, Joghurt sowie Obst und Gemüse, so der Discounter.

