Neuer Mieter übernimmt ehemaliges Kronenberg-Ladenlokal

Gladbeck. Nach dem Aus von Mode Kronenberg ist der Laden bereits wieder vermietet. Der Nachfolger hat schon geöffnet. Was er sich von der Stadt wünscht.

Die Adresse ist in Gladbeck für Mode gut eingeführt. Viele Jahre lang hat Andrea Kronenburg hier an der Hochstraße 38 Gladbeckerinnen und Gladbecker eingekleidet. Im Sommer war dann Schluss. Doch anders als an anderen Stellen in der City, hielt der Leerstand hier nicht lange an. Hayman Azees hat zugeschlagen und den Laden gemietet.

Azees ist in Gladbeck kein Unbekannter. Seit rund einem Jahr führt er das Geschäft Hawler Moden gegenüber. In seinen neuen Laden hat er nun quasi die Herrenabteilung ausgelagert. Er macht keinen Hehl daraus, dass die Adresse an der Hochstraße als Anlaufstelle für Modebewusste in Gladbeck bekannt sei. Und so bietet Azees dort nun Anzüge, Hemden, Jeans, Schuhe, Krawatten und andere Modeaccessoires für den Herrn an. Zum Sortiment gehört nicht nur die Alltagsmode.

Gladbecker bietet in seinem anderen Geschäft Braut- und Abendkleider an

In seinem anderen Geschäft bietet der Gladbecker auch Braut- und Abendkleider an. Dabei zielt er vor allem auf den türkisch- und arabischstämmigen Kundenkreis ab. In seiner Herrenboutique gibt es nun das dazu passende Outfit für die Männer. Anzüge, bei denen Goldfäden im Revers blitzen gehören dazu. „Im arabischen Raum ist es üblich, dass man sich als Gast für jede Hochzeit neu einkleidet“, berichtet Hayman Azees. Entsprechend groß sei die Nachfrage.

Aber auch wer einen anderen Geschmack oder eine andere Figur hat, kann bei ihm fündig werden. Zu seinen Kunden zählten auch Sparkassenmitarbeiter, die sich hier einkleiden, erklärt der Gladbecker. Zudem könne man auch alle Größen bestellen. Dass im Schaufenster schlanke Puppen mit taillierten Sakkos dominieren, habe nichts zu bedeuten.

80 Prozent der Kunden wohnen nicht in Gladbeck

Azees hat vorher viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, verschiedene Pizzerien und Döner-Imbisse betrieben. Dass er nun in Mode macht – im Prinzip eine Rückkehr zu seinen und den Wurzeln seiner Familie. Im Irak habe man in dem Bereich gearbeitet, sagt der Boutique-Besitzer. Den Einkauf organisiert er selbst – hauptsächlich in der Türkei – aus der Erfahrung wisse man, was bei den Kunden gefragt sei.

Und die kommen bei ihm längst nicht alle aus Gladbeck – im Gegenteil. „80 Prozent der Kunden kommen von außerhalb“, sagt Haymann Azees. Davon profitierten auch andere Geschäftsleute, ist sich der Gladbecker sicher. Etwa, wenn die Kunden auf Änderungen warten – zum Team gehört ein Schneider – und dann eines der Cafés besuchten.

Offizielle Eröffnung am 1. Dezember zum Zimtsternfest

Trotzdem ist der Geschäftsmann nicht vollkommen zufrieden. Die Parkplätze entlang der Buerschen Straße fehlten, kritisiert er. Zumindest eine bessere Ausschilderung der Ausweichstellplätze wünscht er sich. Zudem wirbt er für weitere verkaufsoffene Sonntage. Azees weiß, dass die Menschen dann nicht mehr Geld ausgeben können. Aber: Es gebe viele, die an sechs Tagen in der Woche arbeiten, so seine Beobachtung. Und da brauche es aus seiner Sicht verkaufsoffene Sonntag, um mit dem Onlinehandel konkurrieren zu können.

Auch wenn sein Laden jetzt schon geöffnet ist, so feiert Azees zum Zimtsternfest am 1. Dezember die ofizielle Eröffnung. Seinen Kunden verspricht er an dem Tag Rabatte.

