Die CDU in Zweckel fordert: Die Bohnekampstraße in Gladbeck mit neuer Wohnbebauung soll eine Busanbindung bekommen.

ÖPNV Neue Wohnbebauung in Zweckel soll Bushaltestelle bekommen

Gladbeck. Die Gladbecker Bohnekampstraße mit der neuen Wohnbebauung auf dem Areal soll eine Busanbindung bekommen. So argumentiert die CDU Zweckel.

Die CDU Zweckel fordert eine Bushaltestelle an der Bohnekampstraße. Grund für dieses Ansinnen ist die neue Wohnbebauung in dem Areal. Eine Busanbindung sei notwendig. So argumentieren die Christdemokraten.

„Die ersten neuen Wohnungen auf der nördlich Seite der Bohnekampstraße sind bereits bezogen, und auch die weitere Bebauung des Areals ,Schlägel und Eisen’ schreitet voran“, so Christoph Wiechers, CDU-Ortsverbandsvorsitzender in Zweckel. Eine Busanbindung müsse daher gegeben sein.

CDU-Vorschlag: Die Busse der Linie 252 könnten von der Schulstraße aus statt über die Tunnelstraße über die Bohnekampstraße geführt werden, ohne dass sich dadurch eine Verlängerung des Fahrweges ergibt.“ Lediglich zwei Haltestellen – Eisenstraße und Rottstraße – müssten neu eingerichtet werden.

Wiechers verweist auf die Vergangenheit. Schon früher sei eine Buslinie über die Bohnekampstraße geführt worden. „Die Haltestelle Zweckel Markt wird unverändert von den Linien 253 und 257 bedient“, so der Zweckeler Christdemokrat. Er berichtet: „Über Martin Lange, der für die CDU im Ausschuss für Mobilität, Feuerschutz und Rettungswesen sitzt, hat die CDU Zweckel ihr Anliegen an den Kreis gegeben und hofft auf eine zeitnahe Umsetzung.“

