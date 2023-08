Wo könnten Gladbecker Kinder im Einzugsbereich Butendorf/Brauck künftig lernen? Die Stadtverwaltung schlägt als neuen Grundschul-Standort ein Areal an der Straße „Im Linnerott“ vor.

Bildung in Gladbeck

Bildung in Gladbeck Neue Schule: Stadt schlägt Standort „Im Linnerott“ vor

Gladbeck. Die Stadtverwaltung Gladbeck hat Grundstücke für eine neue Grundschule geprüft. Im Schulausschuss kommt das Ergebnis auf den Tisch.

Die Stadtverwaltung Gladbeck hat im Auftrag des Schulausschusses geprüft, wo eine Grundschule für den Einzugsbereich Butendorf/Brauck entstehen könnte. Das Ergebnis liegt jetzt vor. Die Verwaltung schlägt ein Grundstück an der Straße „Im Linnerott“ als geeigneten Standort vor. Das Thema steht auf der Tagesordnung des Schulausschusses, der am 28. August tagt.

Zuletzt hatte sich die Standortanalyse auf die Areale „Ulmenstraße/Kita Heilig Kreuz“, „Sportplatz Kortenkamp“, „Diepenbrockstraße/Vinzenzschule“ und eben „Im Linnerott“ konzentriert. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Schule müssen noch weitere Vorbereitungen getroffen werden.

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss in Gladbeck berät über den Ankauf des Grundstücks

Die Verwaltung führt auf: Erwerb des Grundstücks, Ratsbeschluss über die Errichtung einer Grundschule, Neuaufstellung des Bebauungsplans, Nachweis der erforderlichen Beteiligungen und Anhörung der benachbarten Schulträger. Ferner stehen die Stellungnahme des Schulamtes, Schülerzahlprognosen für die nächsten fünf Jahre ab Maßnahmenbeginn, Angaben zur Finanzierbarkeitund die Einleitung des Genehmigungsverfahrens bei der Bezirksregierung Münster auf der Agenda.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Der Ankauf des jetzt favorisierten Grundstücks soll dem Wirtschaftsförderungs- und Bauausschuss empfohlen werden. Die Mitglieder dieses Gremiums kommen wieder am 31. August zusammen. Das Ergebnis der Beratung wird dem Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss in seiner Sitzung am 4. September bekannt gegeben.

Lesen Sie auch:

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Die nächste Sitzung des Schulausschusses beginnt am 28. August um 16 Uhr im Ratssaal, Altes Rathaus, Willy-Brandt-Platz.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck