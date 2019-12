Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Heimat Zweckel

Auch sechs Jahre nach Kriegsende herrschten in weiten Teilen des Landes Not und Elend, von überall her waren Jungen ins Ruhrgebiet gekommen, um den Familien daheim zu helfen.

Der Zufall führte Harald Kutsche nach Gladbeck, wo er in Zweckel eine neue Heimat fand. Erst drei Jahre nach dem Weihnachtsfest im Berglehrlingsheim konnte er noch einmal zu seinen Eltern nach Thüringen fahren, später konnte die Familie nach Westdeutschland ausreisen.