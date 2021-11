Neue Gladbecker Senioren-App bündelt wichtige Informationen

Gladbeck. „Gut versorgt in Gladbeck“ heißt eine neue Senioren- und Gesundheitsapp. Sie bietet wichtige Informationen und Telefonnummern für Ältere.

Schluss mit dem umständlichen Suchen nach einer wichtigen Telefonnummer oder Adresse. Gladbeck hat eine neue Senioren- und Gesundheitsapp: „Gut versorgt in Gladbeck“.

Die App ist speziell an das Angebot in Gladbeck angepasst worden

Die App „Gut versorgt in Gladbeck“ bietet Informationen, alles Wissenswerte sowie wichtige Anlaufstellen für Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige in Gladbeck. Das Unternehmen „Gut versorgt in … GmbH“ hat sie in Zusammenarbeit mit der Seniorenberatung des Amtes für Soziales und Wohnen speziell an die Gladbecker Gegebenheiten angepasst. Nach der „Baby-App“ ist die App „Gut versorgt in Gladbeck“ nun das zweite Angebot, das sich an eine spezielle Zielgruppe mit einem individuellen Informationsbedürfnis richtet, so Bürgermeisterin Bettina Weist. „Die App stellt eine sinnvolle und vor allem digitale Ergänzung zum bisherigen Informationsmaterial, wie zum Beispiel dem Seniorenwegweiser, dar“, ergänzt Sozialdezernent Rainer Weichelt.

Die Welt werde immer digitaler, und auch die ältere Generation und vor allem deren Angehörige nutzten vermehrt das Smartphone, um zu recherchieren und kommunizieren. Dies sei auch im kürzlich erschienen ‚Bericht zur Lebenslage und zur Zukunft der älteren Generation in Gladbeck‘ deutlich geworden. Die dort formulierte Empfehlung, die bestehenden Informationsangebote zu digitalisieren, habe die Stadtverwaltung mit der App „Gut versorgt in Gladbeck“ nun schnellstmöglich umgesetzt. Sie bietet Informationen zu den Themen Gesundheit, Pflege, Senioren, Behinderung, Ehrenamt, Veranstaltungen und vieles mehr in Gladbeck.

Die App kann in den App-Stores kostenlos heruntergeladen werden

Durch eine Verlinkung auf die Webseite der Stadt Gladbeck können sich die Anwender über die umfassende Angebotspalette der Stadtverwaltung, insbesondere auch für die ältere Generation, informieren. Die App „Gut versorgt in…“ kann in den App-Stores ab sofort kostenlos heruntergeladen werden.

Die CDU-Fraktion reagierte erfreut auf die rasche Umsetzung. Die Christdemokraten haben die Einführung eines solchen digitalen Angebotes speziell für Seniorinnen und Senioren nämlich im Februar in einer Anfrage an die Bürgermeisterin angeregt. Die App sei eine gute Ergänzung zum Seniorenwegweiser und den weiteren Informationsangeboten der Stadt.

