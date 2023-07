In eigener Sache Neue Gesichter in der Gladbecker WAZ-Redaktion

Gladbeck. Im Juli haben zwei neue Redakteure in der Gladbecker Redaktion angefangen. Andrea und Jonas über Leben, Leidenschaft und Weihnachten.

Glück auf, wir sind die Neuen! Seit Juli verstärken wir, Andrea Zaschka und Jonas Schlömer, die Gladbecker Lokalredaktion als frischgebackene Redakteure und folgen somit auf Marcus Esser und Georg Meinert. Damit unsere WAZ-Leser wissen, wer da ab sofort eigentlich von Termin zu Termin wirbelt, möchten wir uns heute kurz bei Ihnen vorstellen.

Von Mainz ins Ruhrgebiet – und mittlerweile großer Pott-Fan

Ladys First – na gut, dann mache ich den Anfang. Da, wo ich herkomme, hätte man diese Vorstellung wohl kaum mit „Glück auf!“ begonnen, sondern eher mit einem herzlichen „Gude“. Erst für mein Volontariat bei der WAZ bin ich vor eineinhalb Jahren aus Mainz ins Ruhrgebiet gezogen, vorher habe ich in Mainz Kommunikationsforschung und Publizistik studiert und nebenbei unter anderem beim SWR, ZDF und bei Eintracht Frankfurt gearbeitet. Die Stimmung ist übrigens sowohl in der Veltins-Arena als auch im Waldstadion Bombe!

Insbesondere durch meine Arbeit als Volontärin in der Lokalredaktion Oberhausen im vergangenen Jahr habe ich die Menschen und den „Pott“ so richtig kennenlernen dürfen. Zum Abschluss meines Volontariats durfte ich ab Mai die Lokalredaktion in Gladbeck unterstützen, sodass ich mich mittlerweile schon ein wenig einleben konnte und zumindest schon mal weiß, was das Appeltatenfest ist.

Eine besondere Herausforderung während ihres Volontariats war für Andrea Zaschka ein Selbstexperiment, bei dem sie eine Woche lang auf Zucker verzichtete. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Schon seit ich 1996 geboren wurde, bin ich bekannt für meine große Tierliebe, weshalb ich in meiner Freizeit auch in einem Tierschutzverein aktiv bin. Neben einer schnurrenden Katze macht mich außerdem eine Wanderung in den Alpen und leckeres Essen glücklich. Aus diesem Grund schreibe ich auch besonders gerne über Tierschutz-, Natur- und Gastronomiethemen.

… und das Ruhrgebiet bin ich

Danke Andrea, jetzt ich. Erstmal die Grundlagen abhaken: Geboren 1991 in Duisburg und mit einer einjährigen Unterbrechung auch immer in der Stadt an Rhein und Ruhr gelebt. 2014 habe ich als freier Mitarbeiter in der Duisburger Lokalredaktion der WAZ angefangen, und schon bevor ich 2022 mein Volontariat begonnen habe, war mir klar: Weder kriegst du den Pott aus dem Jungen, noch den Jungen aus dem Pott. Entsprechend glücklich bin ich, jetzt als Redakteur in Gladbeck gelandet zu sein, im Volontariat war ich insgesamt drei Monate hier.

Ich habe Musik studiert und tingele heute noch nebenberuflich zwischen Musikkneipen, Hochzeitsempfängen und Firmenfeiern hin und her. Relativ naheliegend: auch meine schreiberische Leidenschaft gilt der Musik, auch wenn es wirklich stimmt – darüber zu schreiben, ist bockschwer. Keine Sorge, ich versuch’s trotzdem. Ein Glück, dass in Gladbeck musikalisch so viel los ist.

Mitmachen, wann immer es geht! Jonas Schlömer hat früh gemerkt: Es schreibt sich besser über Dinge, die man selbst ausprobiert hat, zum Beispiel über Ballett. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Abseits der Musik interessieren mich Menschen. Ich hab als Kind schon gerne Leute geguckt und freue mich ehrlicherweise ein bisschen darauf, wenn ich mal – alt und grau – den ganzen Tag mit einem Kissen am offenen Fenster stehen kann. Bis dahin schätze ich mich sehr glücklich, hauptberuflich Geschichten über Menschen schreiben zu dürfen, und nicht über irgendwelche Menschen: über Gladbecker.

Was wir noch zu sagen hätten

Wir kommen aus verschiedenen Ecken, haben verschiedene Hobbys, aber in einer Sache sind wir uns ohne Abstriche einig. Wir LIEBEN Weihnachten! Weihnachtslieder laufen sowieso das ganze Jahr, Andreas Talent in der Küche sorgt spätestens im Oktober für die ersten Zimtsterne, und dass Jonas an Heiligabend Geburtstag hat, passt offensichtlich gut ins Bild. Also, liebe Leser, stellen Sie sich schonmal drauf ein, dass es in Ihrer WAZ gegen Ende 2023 etwas besinnlicher wird, als Sie es gewohnt sind. Frohe Weihnachten, und Glück auf!

