Neue Fuß- und Radwege entlang der Boye sind eröffnet

Gladbeck Bottrop. Wege zwischen dem Pumpwerk Boye und der alten Haarbachmündung sind nun geöffnet

Die Revitalisierung der Boye auf dem Teilstück vom Pumpwerk Bottrop Boy bis zur alten Haarbachmündung nördlich der A2 ist abgeschlossen. Das meldet die Emschergenossenschaft. Rund sechs Jahre dauerte die Bauzeit, mehr als 25 Jahre die Planungszeit, so Verband. Und weiter: „In diesem Bereich sind nun die neuen Rad- und Fußwege entlang der Boye geöffnet.“ Nördlich der Haarbachmündung laufen noch die letzten Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung.

Das Projekt Renaturierung der Boye wurde 2018 begonnen und wird voraussichtlich im August komplett abgeschlossen sein. Insgesamt werden 7,6 Kilometer des durch Bottrop, Gladbeck und Essen fließenden Flusses naturnah umgestaltet. Die Boye ist im Zuge des Generationenprojektes Emscher-Umbau seit 2017 komplett abwasserfrei. Ihre Nebengewässer, z.B. der Kirchschemmsbach oder der Hahnenbach, sind bereits vollständig revitalisiert.

Acht Kilometer neue Rad- und Fußwege in Bottrop und Gladbeck

Mit der naturnahen Umgestaltung der Boye wurden auch rund acht Kilometer neue Rad- und Fußwege angelegt. Teil dieses Ausbaus des Rad- und Fußwegenetzes war das Errichten von zwei baugleichen neuen Brücken. Die Installation der ersten Brücke erfolgte bereits im vergangenen Januar in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) zwischen der Welheimer Straße und der Gungstraße. Das zweite Bauwerk wurde Ende Juni oberhalb der Horster Straße eingehoben.

Damit ist dieser Abschnitt in Bottrop nun komplett fertiggestellt. Nach kleineren Reparaturarbeiten, die aufgrund des Starkregenereignisses Ende Juni durchgeführt werden mussten, sind die Wege nun freigegeben. Noch umgesetzt werden zudem weitere Wegeverbindungen nördlich der Hegestraße bis zum Pumpwerk Boye-Oberlauf sowie Lückenschlüsse im Radwegenetz zwischen der A2 bis zur Hegestraße an der Stadtgrenze zwischen Bottrop und Gladbeck. Diese Maßnahme läuft in enger Kooperation mit der Stadt Gladbeck und ermöglicht zukünftig eine bessere Anbindung an weitere Fuß- und Radwegeverbindungen südlich der A2.

Emschergenossenschaft investiert 50 Millionen Euro

Letzte Pflanzarbeiten wird die Emschergenossenschaft im Herbst und Winter 2023 an der Boye umsetzen. Zur Hälfte wurde die Boye bereits neu bepflanzt. Insgesamt investiert die Emschergenossenschaft für die gesamte Maßnahme rund 50 Millionen Euro.

