Auch in Gladbeck-Rentfort gibt es nun eine DHL-Packstation. Sie befindet sich an der Kirchhellener Straße 46.

Paketdienst Neue DHL-Packstation in Gladbeck in Betrieb genommen

Es gibt eine neue DHL-Packstation im Stadtteil Rentfort. An der Kirchhellener Straße 46 könne ab sofort Pakete abgeholt und verschickt werden.

DHL hat eine neue Packstation in Gladbeck in Betrieb genommen. Sie befindet sich an der Kirchhellener Straße 46 in Rentfort. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Der Automat verfügt über 76 Fächer.

Mit den Packstationen können DHL-Kunden einfach und rund um die Uhr Pakete versenden und empfangen. Eine Anmeldung für den kostenlosen Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL-App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Die Packstationen sind in der Regel rund um die Uhr verfügbar

Unter www.deutschepost.de/standortfinder können Postkunden nach Eingabe des eigenen Standortes die Adressen und Öffnungszeiten der umliegenden Filialen und Paketshops sowie die Standorte der Packstationen abrufen. Die Packstationen, so DHL, sind leicht zu bedienen und zumeist rund um die Uhr verfügbar. Sie werden immer häufiger von einer wachsenden Kundenzahl genutzt. Allein im Jahr 2020 ist die Zahl der registrierten Kunden im Vergleich zum Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Gerade in der Corona-Krise haben viele Neukunden die Vorteile der Packstation für sich entdeckt, da sie ihre Pakete hier zu jeder Uhrzeit kontaktfrei versenden und empfangen können.

