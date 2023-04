Bisher waren im Bereich der Evangelischen Kindertageseinrichtung „Dietrich Bonhoeffer“ in Gladbeck an der Postallee 50 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit erlaubt. Das ändert sich nun.

Geschwindigkeitsbegrenzung Neu: Tempo 30 am Kindergarten Dietrich Bonhoeffer Gladbeck

Gladbeck. Autofahrer müssen sich an der Kindertageseinrichtung „Dietrich Bonhoeffer“ in Gladbeck umgewöhnen. Bald gilt dort auf der Postallee Tempo 30.

Bislang war vor der Evangelischen Kindertageseinrichtung „Dietrich Bonhoeffer“ in Gladbeckauf der Postallee eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern erlaubt. Doch das wird geändert. Autofahrer & Co. müssen sich dann also auf die Neuregelung einstellen und auf die Bremse treten.

„In den Osterferien wird zur Erhöhung der Verkehrssicherheit direkt an der Evangelischen Kindertageseinrichtung Tempo 30 eingerichtet“, heißt es aus dem Rathaus.

Eine entsprechende Beschilderung werde in den kommenden Tagen aufgestellt, kündigt die Stadtverwaltung an. Sie will außerdem im Bereich der Kindertagesstätte Abstellanlagen für Fahrräder schaffen.

