Nachts in der Gladbecker Stadtbücherei: besonderes Programm

Gladbeck. Die Stadtbücherei Gladbeck macht bei der „Nacht der Bibliotheken“ mit. Es gibt geheime Einblicke, Kabarett und erweiterte Realität.

Die Stadtbücherei Gladbeck macht bei der „Nacht der Bibliotheken“ mit. Am Freitag, 17. März, öffnet die Bücherei um 18 Uhr und bietet ein Programm bis Mitternacht. Unter dem diesjährigen Motto „Grenzenlos“ beginnt die Nacht im Lesecafé der Stadtbücherei um 19 Uhr mit dem Kabarett-Programm „Endlich alles!“ von und mit Sabine Domogala. Ab 21 Uhr liest Frau Kiki alias Kirsten Wegerhoff amüsante Kolumnen aus „Kummer aller Art“ von Mariana Leky.

Schließlich steht ab 22.30 Uhr Schauspieler Thomas Deutscher auf der Bühne des Lesecafés und präsentiert mit „Grenzenlos – Guido Beine will in den Süden“ amüsante und gefühlvolle Geschichten und Lieder über das Leben, die Liebe und grenzenlose Träume.

Die Gladbecker Nacht der Bibliotheken für Kinder

Für Mädchen und Jungen wird ab 19 Uhr in der Kinderbücherei das Bilderbuchkino „Der schaurige Schusch“ gezeigt, um 19.30 Uhr und 20.30 Uhr sorgt dann Clownin Micky für Spaß. Darüber hinaus steht in der Kinderbücherei ab 18 Uhr „Grenzenlos Spielen“ auf dem Programm: Aktuelle Spiele-Highlights wie Tisch-Curling stehen zur Verfügung, Makerboxen ermöglichen das Bauen mit Lego oder die Konstruktion eines Rennautos, die Mini-Roboter Bluebot, Ozobot, Dash und Sphero laden zum Programmieren ein, Bastel- und Rätselangebote ergänzen das Mitmach-Programm.

Wer schon immer mal an Videospiel-Konsolen spielen wollte, sich aber nicht getraut hat, kann im Lernbereich der Bücherei Bewegungsspiele wie Kegeln oder Minigolf mit der Wii testen – und demnächst bei den Kindern oder Enkeln besser mitreden. Außerdem können mit den Tablets der Bücherei Augmented-Reality-Apps getestet und so die reale Welt erweitert werden: Besucher können Tiere oder Fantasy-Figuren in den realen Raum setzen, Planeten in 3D erforschen oder Zeitzeugen der NS-Zeit im persönlichen Gespräch erleben.

Sektbar und seltene Einblicke in der Gladbecker Stadtbücherei

Ab 18.30 Uhr und 20 Uhr können Besucher am „Blick hinter die Kulissen“ teilnehmen, einer Bücherei-Führung. Der frühere stellvertretende Büchereileiter Frieder Kornfeld zeigt Räume, die sonst verschlossen bleiben, wie das Magazin oder die Buchbinderei.

Lesen Sie auch:

Außerdem verwandelt sich das Lesecafé in eine Sektbar und bietet Getränke und Snacks an – und selbstverständlich können den ganzen Abend über auch Bücher und andere Medien ausgeliehen werden. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Infos und das gesamte Programm gibt es unter stadt.buecherei-gladbeck.de oder telefonisch unter 02043 99 26 58.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck