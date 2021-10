So manches gute Stück, das zuvor lange auf einem Dachboden oder im Keller Staub angesetzt hatte, wechselte beim Nachtflohmarkt am Kotten Nie in Gladbeck den Besitzer,

Kotten Nie Nachtflohmarkt nach Corona-Pause kam in Gladbeck gut an

Gladbeck. Trödeln am Kotten Nie: Der Nachtflohmarkt am Freitagabend kam gut an. Unter Beachtung der 3G-Regel durfte ausgiebig gestöbert werden.

Endlich wieder in Ruhe trödeln – und das auch noch am Abend, vielleicht im Schein vieler Taschenlampen. Am Kotten Nie an der Bülser Straße fand Freitag in Gladbeck der erste Nachttrödelmarkt nach langer, coronabedingter Pause statt.

Bald ist Weihnachten: Larissa und Angelika boten beim Nachtflohmarkt die passende Deko fürs Fest an. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Unter Beachtung der 3G-Regel und bei gutem Wetter konnten die Besucher in Gladbeck-Ost am Kotten Nie wieder auf Stöbertour gehen. Und das taten die zahlreichen Trödelfans auch mit großer Freude.

Vom Kinder-Kaufladen über allerlei Dekokram bis hin zu durchaus nützlichen Dingen für den Haushalt gab’s da viel zu sehen und zu entdecken. Sogar Weihnachtsschmuck – von kurios bis klassisch – gehörte zum Angebot. Und so manches Schätzchen, das zuvor lange im Keller oder auf dem Dachboden Staub angesetzt hatte, wechselte den Besitzer.

Zum Trödelspaß servierte das Kotten-Team dann auch noch selbst gebackenes Brot aus dem Holzofen des Kottens.

