Nacht der Lieder in der Gladbecker Christuskirche

Gladbeck. Norbert Gerbig und seine Freunde musizieren in Gladbeck. Sie versprechen ein unterhaltsames Programm zum Nachdenken und Mitsingen.

Norbert Gerbig & Friends präsentieren am 22. April wieder die Nacht der Lieder in der Christuskirche. Wie in jedem Jahr erwartet die Besucher in Gladbeck ein Abend mit handgemachter Musik und anspruchsvollen Texten. Als Gast wird in diesem Jahr der Liedermacher und Songpoet „Woger“ auftreten.

Seit 2015 singt der in Gladbeck geborene und im südbadischen Staufen lebende Liedermacher „Woger“, alias Wolfgang Gerbig seine eigenen Songs auf der Bühne. Über 200 Konzerte in Kneipen und Cafes, auf Demos, in Kirchen und auf Festivals hat er seitdem bundesweit gespielt. „Mit den Zeiten“ heißt sein neues aktuelles Programm. Neue Lieder, die mit den Zeiten gehen. Politische Themen, aber auch autobiographische Lieder, etwa über die Kindheit im Ruhrgebiet, sind in seinem Programm enthalten.

Mehrstimmige Gesangssätze, kammermusikalische Akzente und anspruchsvolle Texte

„Woger“ bezeichnet sich selbst als Multiinstrumentalist und spielt auf der Bühne neben der Gitarre auch Klavier, Cajon, Bluesharp und singt seinen eigenen Chor. Musikalisch abwechslungsreich zwischen traditionellen Liedermacherklängen aber auch jazzigen, folkloristischen und poporientierten Stilrichtungen ist für jeden etwas dabei.

Den zweiten Teil des Abends bestreitet die Gladbecker Gruppe Norbert Gerbig & Friends. Gastgeber, Sänger und Gitarrist Norbert Gerbig hat auch diesmal ein Programm mit vielen neuen Liedern und einer ungewöhnlichen Besetzung zusammengestellt. Heraus kommt dabei ein stimmungsvoller aber auch rhythmischer Sound mit mehrstimmigen Gesangssätzen, kammermusikalischen Akzenten und anspruchsvollen Texten, mal nachdenklich, mal bissig, mal humorvoll.

Special Guests des Abends sind Lena Jurkosek und Ornela Mulla

Als Special Guests werden Lena Jurkosek und die albanische Sängerin Ornela Mulla mitwirken. Das Konzert am 22. April. beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es in der Humboldt-Buchhandlung Gladbeck.

