Nachfolge

Wer nach Hans-Christoph Pocha die Regie am Ratsgymnasium führen wird, steht noch nicht fest. Bis zur Entscheidung in dieser Besetzungsfrage hat Peter Hogrebe kommissarisch das Sagen in der Schule an der Mittelstraße – zusätzlich zu seiner Aufgabe als Leiter des Heisenberg-Gymnasiums.

Nach Angaben der Bezirksregierung Münster liegen fünf Bewerbungen für Pochas Nachfolge vor. „Zeitnah“ solle ein Entschluss fallen. Ebenfalls vakant ist am Ratsgymnasium der Posten der stellvertretenden Schulleitung.