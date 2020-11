Nachbarhilfe: Grünkohl-Heimservice für Gladbecker Senioren

Die ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe bietet in Rosenhügel für Senioren ein Mittagessen mit Lieferservice an (Beispielbild).

Gladbeck. Im Gladbecker Stadtteil Rosenhügel werden Senioren während der zweiten Corona-Welle unterstützt. Die Nachbarhilfe liefert ein günstiges Essen.

Zur Unterstützung in Zeiten der zweiten Corona-Welle bietet die Nachbarschaftshilfe im Stadtteil Rosenhügel wieder einen solidarischen „Mittagstisch-Heimservice“ an. „Für Sonntag, 15. November, haben wir, der Jahreszeit entsprechend, einen Grünkohleintopf mit oder ohne Mettwurst und einen leckeren Nachtisch im Angebot“, so die Organisatoren Peter Schiering (Siedlerring) und Andi Dunkel (SPD Ortsverein). „Wir werden unsere Kräfte erneut mobilisieren um vor allem unsere Seniorinnen und Senioren mit einem Mittagstisch zu versorgen.“

Die Kapazitäten müssen leider begrenzt werden

Der Erfolg der vergangenen Heimservice-Aktionen hatte das ehrenamtliche Team der Nachbarschaftshilfe überwältigt. Wir mussten zahlreiche Bestellungen ablehnen, da unsere Kapazitäten erschöpft waren. Deswegen können wir mit unseren Mitteln ausschließlich Rosenhügel versorgen“, bittet Andreas Theisen (IGBCE Gladbeck-Süd) um Verständnis. Helferinnen und Helfern werden in Rosenhügel Flyer verteilen, um die Aktion bekannt zu machen. Die Kostenbeteiligung von zwei Euro pro Essen ist ein eher symbolischer Beitrag. Wer als Spende mehr geben möchte, könne dies auf freiwilliger Basis selbstverständlich gerne tun.

Bestellungen werden bis zum 12. November unter den Telefonnummern 0176/34295769 oder 0152/ 21994209 in der Zeit von 9 bis 17 Uhr entgegen genommen.

