Nach Sporthallen-Brand Lösung für Schulsport gefunden

Die Sporthalle der IDG in Gladbeck ist am 12. Oktober vollständig ausgebrannt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund sieben Millionen Euro.

Gladbeck. Ein Feuer hat die Sporthalle der Gesamtschule in Gladbeck zerstört. Nun steht fest, wie es nach den Herbstferien mit dem Schulsport weitergeht.

Nach dem Brand der Sporthalle an der Enfieldstraße in der vergangenen Woche ist nun eine Lösung für die Schülerinnen und Schüler der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule gefunden, die die Halle aufgrund der Zerstörung nicht mehr nutzen können. Montag startet der Unterricht wieder, der Sportunterricht wird allerdings in der ersten Woche nach den Herbstferien wohl noch draußen stattfinden.

Danach, ab dem 1. November, mietet die Stadt Gladbeck täglich die „Soccerarena“ an der Möllerstraße für eine Übergangszeit zwischen 8 und 17 Uhr an. Ein gemeinsamer Vor-Ort-Termin mit der Schulleitung soll Anfang kommender Woche stattfinden, um gemeinsam abzuklären, ob der Ort aus Sicht der Schule geeignet ist, so die Stadtverwaltung.

Kommende Woche findet der Schulsport an der IDG draußen statt

Zudem befinde sich die Stadt im Gespräch mit Transportunternehmen, um einen Fahrdienst von der Schule zur Halle zu organisieren. „In der kommenden Woche werden wir uns beim Sport damit begnügen müssen, was auf dem Schulhof möglich sein wird“, so IDG-Schulleiterin Alrun ten Have. Dazu gehörten etwa lange Spaziergänge.

Eine Verteilung der Schulsportzeiten der IDG auf andere Hallen sei schwierig, denn auch die Sporthallen der anderen Schulen seien ausgelastet. Gespräche hinsichtlich eines „freiwilligen Verzichts“ auf Hallenzeiten konnte die Schulverwaltung noch nicht abschließend führen, da wegen der Herbstferien nicht alle Gesprächspartner zu erreichen waren. Die Sportverwaltung steht ebenfalls im Austausch mit den betroffenen Vereinen. Einige alternative Standorte konnten demnach gefunden werden. Beispielsweise habe der Gladbecker Federball Club eine Teilung der Hallenzeiten angeboten.

