Nach Kreistagssitzung: Politiker positiv auf Corona getestet

Blick auf eine Veranstaltung in der Europahalle in Castrop-Rauxel (Archivbild). Der Kreistag hatte seine jüngste Sitzung hier abgehalten, um coronabedingt größere Sitzabstände einhalten zu können.

Gladbeck/ Recklinghausen. Landrat Klimpel teilt den positiven Corona-Befund mit. Eine Ansteckung weiterer Teilnehmer soll eher unwahrscheinlich sein. Das ist der Grund.

Eine Person, die an der Sitzung des Kreistages am vergangenen Montag, 29. November, teilgenommen hat, ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Über das entsprechende PCR-Testergebnis wurde die Kreisverwaltung nun informiert.

Nach Rücksprache mit den Medizinern des Gesundheitsamtes gibt der Kreis aber bereits erste Entwarnung. Durch die Einhaltung aller geltenden Regelungen – also 3G, Abstandsgebote und Hygieneregeln – soll eine Ansteckung weiterer Teilnehmer im Rahmen der Kreistagssitzung eher unwahrscheinlich sein. Weitere Maßnahmen in Form von Quarantänen oder ähnlichem müssten aus diesem Grund wegen der Teilnahme an der Kreistagssitzung nicht getroffen werden. Wie in jedem anderen Corona-Infektionsfall werden aber eventuelle weitere Kontakte im Rahmen einer Kontaktpersonennachverfolgung ermittelt.

Allen Kreistagsmitgliedern eine FFP2-Maske zugesandt

Der große Sitzungssaal im Kreishaus wurde für die Kreistagssitzung coronabedingt nicht genutzt (Archivbild). Foto: Joachim Kleine-Büning / WAZ FotoPool

Das Gremium hatte zudem nicht im Kreishaus getagt, sondern war auf die Europahalle in Castrop-Rauxel ausgewichen, um coronabedingt größere Sitzabstände einhalten zu können. „Rechtlich wäre es möglich gewesen, die Sitzung auf engerem Raum im Großen Sitzungssaal in Recklinghausen durchzuführen. Dieser Fall zeigt deutlich, dass die Entscheidung, in die Europahalle in Castrop-Rauxel auszuweichen, richtig war“, so Landrat Bodo Klimpel am Mittwoch. Die Abstände der Tische wurden auf 2,5 Meter zum Nachbarn und 3 Meter zum Vordermann festgelegt. Desinfektionsmittel standen bereit und allen Kreistagsmitgliedern wurde mit der Einladung eine FFP2-Maske zugesandt.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Sitzung empfiehlt die Kreisverwaltung aber, auf Symptome zu achten und unabhängig davon die Möglichkeit der kostenlosen Bürgertests zu nutzen.

