Nach Hochzeitsfeiern verdreckt Müll Gladbecks Parks

Gladbeck. Gäste von Hochzeitsfeiern lassen in Gladbeck ihre Party-Abfälle einfach liegen. Stark betroffen von dem Problem sind Wittringen und der Nordpark.

Immer häufiger kommt es in Gladbecker Grünanlagen und Parks vor, dass Menschen nach Hochzeitsfeiern ihren Partymüll einfach liegen lassen. Besonders betroffen: Wittringen und der Nordpark.

Dieses Problem meldet der Zentrale BetriebshofGladbeck (ZBG). Im Bericht heißt es: „Vor allem die schön gestalteten Bereiche in Wittringen, wie das Ehrenmal und das Wittringer Schloss, sowie im Nordpark der Holzsteg direkt am Wasser, werden gerne für Hochzeitsfeiern und anschließende Fotoshootings genutzt. Bei diesen Feiern werden oft zahlreiche Abfallablagerungen zurückgelassen.“

ZBG: „Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine illegale Abfallablagerung!“

Kerzen, Plastikblumen, Reste von Konfettikanonen, Girlanden und Ballons werden laut ZBG selten nach der Hochzeitsfeier beseitigt. Diese Abfälle werden von den Mitarbeitern per Hand in mühsamer Kleinstarbeit von den Grünflächen entfernt. „Insbesondere Kleinkonfetti kann jedoch teilweise bei nassen Wetterverhältnissen nicht aufgesammelt werden, da es beinahe am Boden ,festklebt’“, so der Betriebshof.

Erst kürzlich war der See am Ehrenmal in Wittringen wieder Schauplatz einer Hochzeitsfeier mit unschönen Folgen. So wurde der ZBG durch einen Hinweis aus der Gladbecker Bevölkerung darauf hingewiesen, dass der Bereich stark verschmutzt wurde. Auch dieses Mal waren Glasflaschen, Kerzenreste, Konfetti, Rosenblätter aus Plastik und Girlanden zurückgeblieben. Der ZBG betont: „Hier handelt es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine illegale Abfallablagerung.“

Hinweise auf Verursacher können gemeldet werden beim ZBG unter der Telefonnummer 02043/99-2799 oder 02043/99-2101, per E-Mail (zbg@zb-gladbeck.de) oder auch über die Gladbeck-App.

