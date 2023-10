Nach Einpark-Unfall: Polizei sucht beschädigten Wagen

Gladbeck. Eine 75-Jährige hat beim Einparken in Gladbeck einen SUV beschädigt. Nachdem sie sich kurz vom Unfallort entfernt hatte, war der SUV weg.

Eine 75 Jahre alte Gladbeckerin hat beim Einparken einen an der Straße geparkten SUV beschädigt, jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrzeug und dem unbekannten Halter. Wie die Polizei Recklinghausen mitteilt, wollte die 75-Jährige am Donnerstag gegen 18.30 Uhr an der Woorthstraße parken, als sie gegen einen schwarzen SUV fuhr, der entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand stand.

Frau entfernt sich von Unfallort – dann ist beschädigtes Fahrzeug weg

Die Gladbeckerin habe sich anschließend kurzzeitig zu Fuß vom Unfallort entfernt, sei dann aber zurückgekommen, um die Polizei hinzuzurufen. Das beschädigte Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr vor Ort, so die Polizei. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer den Schaden an dem SUV zunächst nicht bemerkt hat und weggefahren ist“, erklärt Sprecherin Corinna Kutschke.

Der SUV müsste nach ersten Erkenntnissen einen nicht unerheblichen Schaden im Bereich der hinteren Beifahrertür aufweisen. Bislang liegen der Polizei keine passenden Unfallmeldungen vor. Wer Hinweise zu dem beschädigten SUV geben kann oder den Vorfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

