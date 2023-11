Nach Einbruch – Polizei fragt: Wer kennt diese Personen?

Gladbeck. Nach einem Einbruch im Dezember vergangenen Jahres sucht die Polizei nun nach einer Frau und einem Mann. Dazu hat sie Fotos veröffentlicht.

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nun nach einer Frau und einem Mann, die verdächtigt werden, an einem Einbruch beteiligt gewesen zu sein. Aber der Reihe nach: Die Tat ereignete sich am 14. Dezember vergangenen Jahres in der Zeit zwischen 16.05 und 16.20 Uhr. Die Täter drangen gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung an der Postallee ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und flohen dann mit ihrer Beute. Die beiden Verdächtigen wurden von einer Überwachungskamera im Bereich der Grundstückseinfahrt und des Hauseingangs aufgenommen. Nach einer richterlichen Beschluss kann die Polizei nun die entsprechenden Fotos veröffentlichen.

Nach einem Einbruch in Gladbeck am 14. Dezember 2022 hat die Polizei am 21. November 2023 Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, die die Tatverdächtigen zeigen. Foto: Polizei Recklinghausen

Zusätzlich liefert sie Beschreibungen der Verdächtigen: Die Frau hatte eine schlanke Figur, dunkle Haare und ist etwa 20 bis 30 Jahre alt. Am Tattag trug sie eine weiße Wollmütze, eine schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Röhrenjeans, einen rosa Schal und schwarze Schuhe – ähnlich den Ugg Boots. Außerdem hatte sie eine helle Umhängetasche mit Trageriemen dabei.

Der Mann hatte ebenfalls eine schlanke Figur und dunkle Haare. Auch sein Alter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt. Bekleidet war er am Tattag mit einer schwarze, Jacke mit hellem Fellkragen, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarze Hose, weiße, Turnschuhe und einer schwarze Wollmütze.

Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter: 0800 2361111.

