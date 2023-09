Nach Einbruch: Polizei fahndet mit Foto nach Verdächtiger

Nach einem Einbruch in Gladbeck sucht die Polizei nun mithilfe eines Fotos nach der Verdächtigen.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer tatverdächtigen Frau. Sie steht unter Verdacht in eine Wohnung eingebrochen zu sein. Die Tat ereignete sich am 31. Mai diesen Jahres gegen 11.40 Uhr in Gladbeck.

Nach einem Einbruch in Gladbeck am 31. Mai 2023 fahndet die Polizei nun mit diesem Foto nach einer Verdächtigen. Foto: Polizei Recklinghausen

Der Wohnungsbesitzer erhielt eine Nachricht auf sein Handy, nachdem „Bewegungen“ in seiner Wohnung festgestellt wurden. Kurz darauf wurde die Tatverdächtige von einer Kamera aufgezeichnet. Bei dem Einbruch im Stadtteil Brauck wurde unter anderem Bargeld gestohlen.

Polizei veröffentlich zusätzlich eine Personenbeschreibung

Die Polizei hat zu dem Foto auch noch eine Personenbeschreibung veröffentlich. Demnach ist sie ca. 20-25 Jahre alt, ein „südländischer Phänotyp“ mit dunklen Haaren und schlanker Figur. Bekleidet war sie mit einem weißen Kapuzenpullover und einer hellblauen Jeans.

Wer die Frau auf den Fotos erkennt und/oder Hinweise zu ihr geben kann, der wird gebeten, sich unter 0800/2361 111 zu melden, so die Bitte der Polizei.

