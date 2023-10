Nach Diebstahl im Supermarkt: Polizei sucht Mann mit Fotos

Gladbeck. Die Polizei hat nach einem Taschendiebstahl in einem Gladbecker Supermarkt Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht. Wer kennt den Mann?

Nachdem ein unbekannter Mann am 11. August in einem Supermarkt an der Hochstraße eine Tasche gestohlen haben soll, bittet die Polizei Recklinghausen um Mithilfe nach dem Tatverdächtigen. Der Geschädigte kaufte in der Gladbecker Innenstadt gegen 12.40 Uhr in einem Supermarkt ein, seine Tasche hatte er an einem Einkaufswagen befestigt. In einem unbeobachteten Moment habe der bislang Unbekannte die günstige Gelegenheit genutzt und die Tasche entwendet.

Dieser unbekannte Mann wird derzeit von der Polizei gesucht. Foto: Polizei Recklinghausen

Polizei veröffentlicht Fotos und Merkmale des gesuchten Tatverdächtigen

Zwei Fotos nach dem gesuchten Mann wurden veröffentlicht, die Polizei veröffentlichte zudem folgende Beschreibungsmerkmale: Der Tatverdächtige sei etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, habe dunkle Haare und eine dicke Figur. Er trug ein helles T-Shirt, eine helle, kurze Jeanshose, weiße Socken sowie schwarze Schuhe, dazu hatte er eine dunkle Bauchtasche der Marke „Eastpak“ umhängen. Auffällig sei zudem der dunkle Vollbart.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0800 2361 111 um Hinweise.

