Nach Coronapause: Gladbecker Reparatur-Café öffnet wieder

Gladbeck. Defekte Haushaltsgeräte werden von versierten Ehrenamtlichen kontrolliert und repariert. Besuchende sind mit Mund-Nasen-Schutz willkommen.

Corona zwang das beliebte Reparatur-Café zwar nicht in die Knie, eine Zwangspause war aber leider nicht zu verhindern. Gute Nachricht: Die beliebte Anlaufstelle, in der ehrenamtliche Helfer versuchen defekte Haushaltsgeräte & Co. wieder ans Laufen zu bringen, wird jetzt wieder geöffnet.

Die Türen der temporären Werkstatt in der AWO-Begegnungsstätte Rentfort (Eingang AWO-Kindergarten, Zugang über Berliner Straße 31) öffnen wieder am kommenden Donnerstag, 5. August, um 16 Uhr für zwei Stunden. Danach wird turnusgemäß immer der 1. Donnerstag im Monat zur gleichen Zeit Reparatur-Café sein.

Werkstatt wird coronabedingt im großen Saal eingerichtet

„Wir gehen diesmal coronabedingt in den großen Saal der AWO-Begegnungsstätte“, kündigen Friedhelm Horbach vom Seniorenbeirat und Norbert Dyhringer vom Quartiersmanagement an, „um die notwendigen Hygieneauflagen zu erfüllen und mehr Raum für Reparateure und unsere Besuchenden zu haben. Auf Kaffee und Kuchen müssen wir vorerst allerdings coronabedingt verzichten. Weiterhin werden unsere insgesamt zwölf Ehrenamtlichen aber wieder da sein und sich jeder Herausforderung stellen.“

Auch wenn nicht alles vor Ort wieder ans Laufen gebracht werden könne, so erhalte jeder Besucher aber eine kompetente Aussage zu seinem Gerät. Die Veranstalter bitten Besuchende darum, unbedingt einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer Lust an einer Mitarbeit im Reparaturteam hat, ist herzlich eingeladen, einmal vorbeizuschauen und das Team kennenzulernen.

