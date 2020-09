Nach Ampelausfall: Baustellenampel regelt den Verkehr

Gladbeck. An der Kreuzung Buersche Straße/Bülser Straße in Gladbeck ist eine Ampelanlage ausgefallen. Eine Baustellenampel regelt dort nun den Verkehr.

Die Ampelanlage an der Kreuzung Buersche Straße /Bülser Straße in Gladbeck ist Montagnachmittag ausgefallen. Aufgrund des Alters der Anlage konnte diese nicht neu gestartet werden, so dass keine Inbetriebnahme mehr möglich war, so die Stadtverwaltung.

Zwischenzeitlich wurde die zugelassene Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert. Bis eine neue Ampelanlage installiert werden kann, wird vorübergehend eine Baustellenampel den Verkehr regeln.