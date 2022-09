Muslime laden am 3. Oktober zum Tag der offenen Moscheen

Die Ditib-Moschee an der Wielandstraße in Gladbeck öffnet am 3. Oktober ihre Türen für Besucherinnen und Besucher.

Gladbeck. Am Tag der Deutschen Einheit laden Muslime in Gladbeck zu einem Tag der offenen Moscheen. Für Besucher werden unter anderem Führungen angeboten.

Muslime in Gladbeck laden am Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober, wieder zum Tag der offenen Moscheen. In diesem Jahr steht die bundesweite Aktion auf Grund der aktuellen besonderen Herausforderung unter dem Motto „Knappe Ressourcen – große Verantwortung“.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Gladbeck:

Die Ditib Gladbeck bietet ab 11 Uhr stündlich Führungen durch ihre Moschee an der Wielandstraße 17. Besucherinnen und Besucher haben dann die Möglichkeit, das Bauwerk zu besichtigen und Fragen rund um den Islam zu stellen.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! +++

Neben den traditionellen Spezialitäten der türkischen Küche wird die Jugendabteilung der Moschee die Ebru-Kunst sowie andere Highlights vorstellen, kündigt die Ditib an. Ebru ist die Kunst des Marmorierens bzw. des Malens auf dem Wasser. Hierbei werden in dafür vorgesehene Gefäße verschiedene Farbmischungen auf Leimwasser aufgetragen und mit Spezialpinseln Ornamente, Kalligraphien, Blüten oder Muster verzogen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck