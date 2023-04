Musikschule lädt zum 30. Jazzworkshop in Gladbeck ein

Gladbeck. Der Jazzworkshop der Musikschule Gladbeck ist offen für alle Instrumente und Gesang. Beim Angebot im Mai kommen Generationen zusammen.

Die städtische Musikschule Gladbeck lädt zum internationalen Jazzworkshop vom 18. bis 21. Mai ein. Nach dreijähriger, coronabedingter Zwangspause startet das Angebot an Christi Himmelfahrt seine 30. Auflage. Es wird erfahrungsgemäß bestimmt wieder ein Treffen der Generationen.

„Wir sind sehr froh, dass wir endlich wieder mit unseren üblichen, traditionellen Konzerten und Veranstaltungen in die Öffentlichkeit zurückkehren können“, sagt Rolf Hilgers, Chef der städtischen Musikschule. „Sowohl Musiker als auch Schüler haben die Aufführungen sehr vermisst. Was selbstverständlich auch für die Teilnehmer und Dozenten des Jazzworkshops gilt“, fügt Martin Greif in seiner Funktion als Workshopleiter hinzu.

Gladbecker Workshopleiter Martin Greif: „Die jüngsten Mitwirkenden sind unter zehn Jahren und die ältesten knapp 80“

Das Angebot geht im Gebäude der Musikschule am Bernskamp 1 über die Bühne und wird vier Tage dauern. Der Workshop ist offen und geeignet für alle Instrumente, inklusive Gesang, und alle Altersgruppen. „Die jüngsten Mitwirkenden sind, so die Erfahrung aus den vergangenen Jahren, unter zehn Jahre und die ältesten knapp 80, also ein Treffen der Generationen“, führt Martin Greif aus. Ausschlaggebend für die Teilnahme ist nicht das Beherrschen seines Instruments; vielmehr zählen die Freude an der (Jazz-) Musik und die Offenheit für Neues.

Neben dem Unterricht am Instrument und dem gemeinsamen Musizieren in Bands wird es auch zwei Konzerte geben. Die Dozenten treten am Freitag, 19. Mai, im Magazin an der Talstraße 11 auf. Beginn: 20 Uhr. Dort werden sich die Lehrer des Workshops den kritischen Ohren des Publikums stellen. Hierzu sind neben den Teilnehmern alle Jazz-Interessierten aus Gladbeck und Umgebung eingeladen.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Zwei Tage später dürfen dann die Schülerinnen und Schüler die im Laufe der vergangenen vier Tage geprobten Stücke präsentieren und dabei ihre neu erlernten Tricks und Fähigkeiten ausprobieren. „Es ist immer wieder erstaunlich, was die Musikerinnen und Musiker innerhalb so kurzer Zeit auf die Beine stellen und mit welchem Enthusiasmus sie auf die Bühne musizieren“, stellt Rolf Hilgers mit Vorfreude fest. Mit diesem Abschlusskonzert geht dann am Sonntag, 21. Mai, ab 15 Uhr in der Aula des Musikschulgebäudes am Bernskamp 1 der Jazzworkshop zu Ende.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Weitere Informationen zu Zeiten und Preisen sowie die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es unter www.jazzworkshop-gladbeck.de oder unter 0 20 43/9 72 80.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck