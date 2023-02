Musikschule Gladbeck stellt Instrumente vor

Gladbeck. Die Musikschule Gladbeck präsentiert in Veranstaltungen Musikinstrumente, die im Unterrichtsplan stehen. Interessierte dürfen sie ausprobieren.

Eine musikalische Entdeckungsreise für die ganze Familie, das bietet die Musikschule der Stadt Gladbeck. Eingeladen sind Interessierte aller Altersstufen, die gerne ein Musikinstrument erlernen möchten.

Los geht’s am Dienstag, 7. März, in Rentfort – nämlich ab 17 Uhr in der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, Fritz-Erler-Straße 4 – nicht, wie bisher angekündigt, in der Erich-Kästner-Realschule. Die nächste Station ist am Mittwoch, 8. März, ebenfalls ab 17 Uhr, die Mathias-Jakobs-Stadthalle an der Friedrichstraße 53. Das Team der städtischen Musikschule stellt eine Auswahl an Instrumenten vor, die unter anderem im Jekits-Programm an den Grundschulen erlernt werden können.

Lehrer und fortgeschrittene Schüler präsentieren ihre Instrumente anhand von solistischen Beiträgen. Begleitet werden sie durch eine Moderation, welche die Besonderheiten von Violine & Co. erläutert. Als musikalischer Höhepunkt werden alle Instrumente zu einem Orchester gefasst und spielen zusammen die Melodie aus einem Klassiker, die allen Kindern und „Junggebliebenen“ bekannt sein sollte.

Im Anschluss haben die Gäste die Möglichkeit, in einer Klangstraße alle Instrumente noch einmal aus der Nähe zu betrachten und sich auf dem einen oder anderen auch zu versuchen. Fachpersonal der Musikschule wird darüber hinaus beratend zur Seite stehen und bei Fragen Auskunft geben. Für das jüngere Publikum wird es begleitend ein musikalisches Rätsel geben. Am Schluss werden Preise verliehen.

