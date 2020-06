Die beiden Musiker Sven Hermann und Matthias Hettmer vertonen am Samstag in Gladbeck Stummfilme.

Kultur Musiker vertonen am Samstag Stummfilme im Maxus in Gladbeck

Gladbeck. Gruppe InterZone Perceptible wird am Samstag im Maxus Stummfilme vertonen. Musiker waren weltweit unterwegs und sind das erste Mal in Gladbeck.

Die Gruppe InterZone Perceptible wird am kommenden Samstag, 27. Juni, im Maxus zu Gast sein und Stummfilme vertonen. Die Musiker Sven Hermann und Matthias Hettmer haben an der Folkwang Hochschule Essen studiert, waren bereits International tätig und spielten etwa auf Einladung des Goethe-Instituts in Süd-Korea, Finnland und in den USA sowie auf diversen Stummfilmfestivals in Europa.

Mit elektrifiziertem Akkordeon, E-Bass, Live-Elektronik und Zuspielungen holen die beiden Musiker den Stummfilm der 10er/20er-Jahre ins 21. Jahrhundert, heißt es in der Ankündigung. Das meist düstere Repertoire besteht mittlerweile aus 30 Filmen. Insgesamt sechs Mal werden sie in diesem Jahr Stummfilm mit Livemusik in Gladbeck zeigen. Auftakt der Reihe am Samstag wird der Film „Geheimnisse einer Seele“ von Georg Wilhelm Pabst aus dem Jahr 1926 mit Livemusik „Druckkammer“ aus den Jahren 2009 bis 2015 sein.

Die Reihe wird im August und September fortgesetzt

Die Reihe wird fortgesetzt, am 22. August mit „Nosferatu“ und am 19. September mit „Orlacs Hände“, jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Planungen werden den Entwicklungen rund um Corona angepasst, so die Veranstalter.

Eine Mund-Nasen-Maske ist beim Einlass zu tragen, kann aber während der Show am Sitzplatz abgenommen werden. Tickets kosten sechs Euro, die aktuelle Verordnung ermöglicht um die 20 Gäste im Saal des Kinder-, Jugend- und Kulturhauses Maxus (Erlenstraße 80), so die Veranstalter. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr, Beginn ist um 19.30 Uhr. Infos unter 02043/24255, info@maxus.de und www.i-p-music.com.