Musikalische Zeitreise bei Chorkonzerten in Gladbeck

Gladbeck. Im September geben der Jugendchor „YouNiques“ und der Chor „sing:copia“ ihre ersten Solo-Konzerte in Gladbeck. Das kann das Publikum erwarten.

Was haben ABBA, Coldplay und Post Malone gemeinsam? Nur selten wird man ihre Songs gemeinsam auf einem Konzert hören, doch der Gladbecker Jugendchor „YouNiques“ bringt genau diese bunte Musik-Mischung bei seinem ersten Solo-Konzert im September auf die Bühne. Auch der Chor „sing:copia“ sorgt bei seinem Konzert eine Woche später für viel Abwechslung – es werden christliche Lieder, aber auch Pop- und Filmmusik gesungen. Das Programm der beiden Konzerte im Detail.

Gladbecker Jugendchor-Leiter: „Meine Kids stehen total auf die 80er“

2019 gründete Mario Tobies den Jugendchor „YouNiques“, aufgrund der Corona-Pandemie mussten Auftritte allerdings erstmal warten. 2022 stand dann das erste gemeinsame Konzert mit dem ebenfalls neu gegründeten Chor „sing:copia“ unter dem Motto „Musicals und Filmmusik“ an, jetzt wird es Zeit für den ersten Solo-Auftritt. Am 16. September findet um 19.30 Uhr das Konzert „Pop and more“ in der St. Stephani-Kirche, Söllerstraße 8, statt.

Zuerst wird „Take a chance on me“ von ABBA (1977) zum besten gegeben, dann „Circles“ von Post Malone (2019) – die Lieder, die die „YouNiques“ bei ihrem ersten Konzert im September singen werden, könnten unterschiedlicher nicht sein. „Meine Kids stehen total auf die 80er, aktuelle Songs dürfen aber natürlich auch nicht fehlen“, meint Tobies. Mit einer bunten Mischung aus Pop-Songs der 70er Jahre bis heute wollen die 14- bis 20-Jährigen Sängerinnen und Sänger zeigen, dass Chormusik wirklich alles kann – und um neue Mitglieder werben.

Mario Tobies (am Klavier) gründete den Jugendchor "YouNiques" 2019, nun steht das erste Solo-Konzert in der St. Stephani-Kirche bevor. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Aus Anfangs 15 Mitgliedern sind mittlerweile schon 25 geworden. Doch es sollen noch mehr werden, weshalb der erste Solo-Auftritt des Chors laut Tobies eine tolle Möglichkeit für Interessierte sei, „sich anzuschauen, was wir eigentlich so machen“. Über einen Beamer werden die Texte der jeweiligen Lieder angezeigt, sodass das Publikum direkt mitsingen kann. Begleitet wird das etwa eineinviertelstündige Konzert von einer vierköpfigen Band.

Chor „sing:copia“ singt moderne christliche Musik und Beatles-Medley

Eine Woche später, am 23. September, steht „sing:copia“ zur selben Uhrzeit auf der Bühne der St. Stephani-Kirche. Der Chor entstand aus dem ehemaligen Gospelchor „Morning Star“ der evangelischen Kirchengemeinde, auch im neuen Chor spielt moderne christliche Musik eine wichtige Rolle. Insgesamt soll es drei Blöcke während des rund eineinhalbstündigen Konzerts geben: „Wir beginnen mit Popmusik, dann folgt ein modernes ‘Praise and Worship-Repertoire’ und zum Schluss gibt es nochmal Pop- und Filmmusik“, so Tobies. Freuen kann sich das Publikum unter anderem über ein Beatles-Medley aus sieben Songs.

Lesen Sie auch:

Tickets für beide Konzerte gibt es nur an der Abendkasse, diese öffnet jeweils um 18.30 Uhr. Einlass ist dann um 19 Uhr, die Konzert beginnen um 19.30 Uhr. Für das „YouNiques“-Konzert zahlen Erwachsene zehn Euro, Schüler, Studenten und Auszubildende fünf. Beim „sing:copia“-Konzert liegen die Preise bei zwölf, bzw. sechs Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck