Kultur Musical: Vorhang auf für „Ab in den Süden“ in Gladbeck!

Gladbeck. Das Musical „Ab in den Süden“ kommt auf die Bühne der Gladbecker Stadthalle. Das Publikum darf sich auf 60 Jahre deutsche Musikgeschichte freuen.

50 der beliebtesten deutschen Hits aus Rock, Pop und Schlager, gesungen von sechs Musical-Stars: Das ist Espen Nowackis Erfolgsmusical „Ab in den Süden“. „Ab nach Gladbeck!“, das möchte man Musik-Fans zurufen. Denn: Die Produktion kommt am Mittwoch, 31. Mai, auf die Bühne der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Der Vorhang öffnet sich um 20 Uhr.

„Ab in den Süden“ ist eine unterhaltsame Urlaubsreise durch die Welt der großen deutschen Hits der vergangenen 60 Jahre. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen in einem italienischen Ferienhotel aufeinander und stiften mit ihren Flirts, Launen und liebenswerten menschlichen Dramen einige Verwirrung.

In der aufwendig choreographierten Show verbinden sich Klassiker wie „Anita“, „Er gehört zu mir“, „Schuld war nur der Bossa Nova“, „Siebzehn Jahr, blondes Haar“, „Verdammt, ich lieb dich“, „Wahnsinn“ und viele Titel mehr mit der turbulenten Story. Eine Lichtshow setzt die an internationalen Hochschulen ausgebildeten Mitwirkenden in Szene und entführt das Publikum in einen kurzweiligen Urlaub vom Alltag. Mitsingen und Mitfeiern ist ausdrücklich erwünscht.

Die Eintrittspreise sind nach Sitzkategorien gestaffelt: 25 / 23 / 21 Euro (zzgl. Gebühren). Tickets gibt es an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, 0 20 43/99 26 82, mjs-kasse@stadt-gladbeck.de oder online auf „www.westticket.de“. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr.

