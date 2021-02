Mülltonnen werden nächste Woche wohl regulär geleert

Gladbeck. Papier- und Restabfallbehälter sollen nächste Woche in Gladbeck regulär geleert werden. Schnee und Eis machten Leerung zeitweise nicht möglich.

Nach dem starken Schneefall in dieser Woche und den vielen Belastungen durch Schnee und Eis, hofft der Zentrale Betriebshof Gladbeck (ZBG), dass die Leerung der Papier- und Restabfallbehälter in der kommenden Woche wieder regulär erfolgen kann. Sollten die Restabfallbehälter in dieser Woche nicht geleert worden sein, so kann beim nächsten regulären Abfuhrtermin der zusätzliche Restabfall in haushaltsüblichen Abfallsäcken neben die Behälter gelegt werden. Diese Säcke werden vom ZBG mitgenommen.

Restabfallbehälter mit 14-tägiger Leerung, die nicht geleert wurden, dürfen ebenfalls zur Leerung bereitgestellt werden, so der ZBG. Trotz freier Straßen scheitert die Müllabfuhr teilweise jedoch daran, dass die Behälter hinter großen Schneemauern stehen und darüber nicht transportiert werden können. Auch wenn die Gehwege frei sind, lassen sich die Behälter dennoch nicht über die Schneehügel heben.

Der ZBG bittet daher darum, dass ein Zugang zum Fahrzeug auf der Straße freigemacht werden sollte. Die geänderten Abfuhrtermine der gelben Tonne sowie weitere Informationen über die Entwicklung und entstehende Verzögerungen sind online unter www.zb-gladbeck.de einzusehen.