„Müllsheriffs“ finden Verursacher einer wilden Müllkippe

Rund 50 blaue Müllsäcke sind am Wanderparkplatz Im Linnerott abgelegt worden. Der ZBG konnte den Verursacher ermitteln.

Gladbeck. Am Wanderparkplatz Im Linnerott hat es eine illegale Müllkippe gegeben. ZBG-Ermittler finden Hinweis auf Verursacher. Das erwartet ihn nun.

Die „Müllsheriffs“ des Zentralen Betriebshofes Gladbeck (ZBG) haben den Verursacher einer wilden Müllkippe in Gladbeck ausfindig machen können. Am Mittwochabend waren etwa 40 bis 50 blaue Säcke voller Abfälle am Wanderparkplatz Im Linnerott entsorgt worden.

Die „Müllsheriffs“ überprüften den Abfallberg und fanden Hinweise auf den Verursacher. Ihn erwarten jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein Bußgeld, so der ZBG. Wem weitere illegale Müllberge auffallen oder Hinweise auf Verursacher hat, kann sich beim ZBG melden unter: 02043/992799.