Müllabfuhrtermine in Gladbeck verschieben sich

Gladbeck. Vor und nach den Osterfeiertagen werden die Abfalltonnen an anderen Tagen geleert. Vorsicht: Vor Ostern kommt die Müllabfuhr einen Tag früher.

Wegen der Osterfeiertage verschieben sich die Müllabfuhrtermine in Gladbeck. Betroffen sind die Restabfall-, Bio- und Papiertonnen in allen Bezirken. So werden bereits am Samstag, 1. April, die Behälter geleert, die ansonsten erst am folgenden Montag, 3. April, anstehen würden. Dies setzt sich so in den Tagen der Karwoche vom 3. April bis 7. April fort, die Müllabfuhr kommt also jeweils einen Tag früher als sonst. In der Woche nach Ostern werden die Behälter aufgrund des Feiertags am Ostermontag, den 10. April, jeweils einen Tag später geleert, also am Dienstag für Montag, und so weiter.

Diese Verschiebung endet mit der Leerung im Freitagsbezirk, der am Samstag, 15. April, abgefahren wird. Die genauen Leerungstermine mit exakten Datumsangaben stehen im Abfuhrplan, den alle Haushalte erhalten haben. den Plan gibt es auch im Internet unter zb-gladbeck.de. Die Gelbe Tonne wird in Gladbeck von der Firma Remondis geleert, die verschobenen Termin für die anderen Tonnen gelten aber auch für sie. Mehr Informationen zur Wertstofftonne gibt es telefonisch unter 0800 12 23 25 5.

