Müllabfuhr in Gladbeck verschiebt sich über Neujahr wenig

Gladbeck Die Abfuhrtermine von Abfällen verschieben sich über den Jahreswechsel nur wenig. In Gladbeck öffnet der Wertstoffhof am Samstag.

Zurzeit klingelt das Infotelefon am Zentralen Betriebshof in Gladbeck (ZBG) häufiger als sonst. "Viele Leute wollen wissen, inwieweit sich über den Jahreswechsel die Abfuhrtermine verschieben", so Henrik Feldhaus, der die Kundenbetreuung leitet. Den Kunden kann dazu schnell eine beruhigende Antwort gegeben werden.

"Die Abfuhrtermine finden in der letzten Woche des Jahres 2020 ganz normal statt. Bis auf den kommenden Freitag, 1. Januar. Die dann üblichen Bereiche werden am Tag darauf angefahren", so Feldhaus weiter. Dies betreffe Bezirke, "in denen dann die Restmüll-, Bio- oder gelbe Tonne geleert werden". Wie üblich gelte die Bitte, die Tonnen vor 6 Uhr am Morgen des Abfuhrtages bereit zu stellen. Auch die bekannte Regel sei zu befolgen, "dass an den vollen Restabfallbehältern die Deckel zur Abfuhr geschlossen sein müssen". Sollte sich feiertagsbedingt mehr Restmüll als üblich angesammelt haben, könnten die dafür von der Stadt angebotenen Papiersäcke genutzt, und neben den Abfallbehälter gestellt werden. Feldhaus: "Sie sind am Wertstoffhof oder bei Rewe Dick (Horster Straße 360) erhältlich." Tipp dazu: Dieses Jahr kosten die Abfalltüten noch 5,30 Euro. Im neuen Jahr erhöht sich ihr Preis auf 5,50 Euro.

Kleine Mengen Papierabfall neben der vollen blauen Tonne platzieren

Sollte sich über die Feiertage zudem mehr Papier und Pappe angesammelt haben und die blaue Tonne voll sein, seien die Abfuhrtrupps auch hier kulant. Feldhaus: "Ein ordentlich neben die Tonne gestellter Karton mit Papier- und Pappabfall wird mitgenommen." Diese Entsorgungsmöglichkeit betreffe aber nur kleinere zusätzliche Mengen. Zur Entsorgung größerer aber ausdrücklich haushaltsüblicher Pappe- und Papiermengen sei auf dem Wertstoffhof Gelegenheit, "der diesen Service auch am kommenden Samstag, 2. Januar, von 9 bis 13 Uhr anbietet". Henrik Feldhaus empfiehlt jedoch, "wenn möglich, lieber auf einen anderen Tag im neuen Jahr auszuweichen. Erfahrungsgemäß ist der Andrang am Service-Samstag nämlich größer als üblich und die Wartezeiten sind entsprechend länger".

Die Entsorgung auf dem Wertstoffhof steht ausdrücklich nur Gladbecker Bürgern zur Verfügung. Da der ZBG beobachtet, dass derzeit vermehrt Bürger aus den Nachbarstädten das Gladbecker Angebot nutzen, "werden wir die stichpunktartigen Kontrollen erhöhen", kündigt Henrik Feldhaus an. Klar ist, dass beim Aufenthalt am Wertstoffhof coronabedingt Schutzmasken zu tragen sind.

Im Coronajahr wurde deutlich mehr Sperrmüll in Gladbeck entsorgt

Apropos Pandemie: Trotz allgemein reger Nutzung von Online-Versandhäusern hat das in Gladbeck zu keinem signifikanten Anstieg von entsorgtem Verpackungsmüll geführt. „In den Monaten März bis September 2019 hatten wir etwa 2600 Tonnen Papier- und Pappabfälle, im Vergleichszeitraum 2020 waren es sogar 40 Tonnen weniger.“ Die Beschränkungen durch die Pandemie haben viele Gladbecker offenbar mit der empfohlenen Konzentration auf die eigenen vier Wände genutzt - auch, um dort emsig zu sein und kräftig 'auszumisten'. Feldhaus: „Knapp 400 Tonnen mehr Sperrmüll als im Vorjahr sind entsorgt worden.“ Dazu beigetragen hat sicher auch, dass der ZBG sich darauf einstellte und die Anzahl der Abfuhrtermine dieses Jahr deutlich erhöht hat.

Bei weiteren Fragen zu Abfall & Co. erhalten Bürger Auskunft über die ZBG-Telefon-Hotline, die unter 99 27 99 von 8.30 bis 15.30 Uhr noch bis 30. Dezember zu erreichen ist und dann im neuen Jahr wieder ab dem 4. Januar.

