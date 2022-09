MRSA-Infektionen sind im Kreis Recklinghausen rückläufig

Gladbeck. Auch wenn MRSA-Infektionen im Kreis Recklinghausen rückläufig sind: Konsequente Hygiene bleibt erforderlich. Die AOK gibt Erklärungen.

In den vergangenen Jahren wurden viele Krankenhausinfektionen durch Methicillin-resistente Staphylococcus aureus-Stämme – kurz MRSA genannt – verursacht. Diese Fälle sind im Kreis Recklinghausen laut AOK rückläufig. Das sollten Menschen in Gladbeck wissen.

Die Besonderheit von MRSA ist, dass sie gegen gängige Antibiotika unempfindlich sind. „Bei einer solchen Infektion sind die Therapiemöglichkeiten sehr eingeschränkt. Die Folge können Infektionen mit schweren bis tödlichen Verläufen sein. Auch wenn die Tendenz weiterhin rückläufig ist, bleiben MRSA-Keime für die Menschen auch im Kreis Recklinghausen weiterhin ein ernstes Thema“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock.

Auch außerhalb des Krankenhauses ist MRSA unter der Bevölkerung zu finden. Denn der Erreger ist ansteckend und kann durch direkten Kontakt von Mensch zu Mensch, beispielsweise über die Hände, übertragen werden. Verunreinigte Gegenstände wie Türklinken, Handläufe oder Handtücher können ebenfalls Übertragungswege darstellen.

Vor allem für ältere Menschen und Kinder kann die Infektion mit MRSA-Keimen zu einer Gefahr werden. Bei betroffenen Menschen äußert sich die Infektion durch hohes Fieber, Blutdruckabfall und Bewusstseinsstörungen. Kock erklärt: „Bei Verdacht einer MRSA-Infektion, die nicht während einer stationären Krankenhausbehandlung erworben wurde, sollte zunächst der Hausarzt aufgesucht werden. Dieser kann mithilfe eines Wattestäbchens einen Abstrich von der Haut in den Achseln und in der Leiste oder aus der Schleimhaut in der Nase und im Rachen entnehmen und damit die Diagnose stellen und die entsprechende Therapie einleiten. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen diese Leistung.“

