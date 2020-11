Motorradfahrer aus Gladbeck verletzt sich bei Sturz auf A 52

Gladbeck. Ein Motorradfahrer (48) ist bei einem Sturz auf der A 52 bei Marl leicht verletzt worden. Er war beim Abbiegen mit dem Vorderrad weggerutscht.

Ein Motorradfahrer aus Gladbeck hat sich am Donnerstag bei einem Sturz auf der A 52 in Marl leicht verletzt. Der 48-Jährige wollte gegen 11 Uhr von der Autobahn abfahren und auf die Dorstener Straße abbiegen. Dabei rutschte er mit dem Vorderrad weg und stürzte. Der Mann fuhr zunächst weiter, merkte dann aber, dass er sich bei dem Sturz doch leicht verletzt hatte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand 800 Euro Sachschaden.