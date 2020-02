Mosaikschule behält zunächst zwei Standorte

CDU-Ratsherr Michael Dahmen sprach in der Ausschuss-Sitzung die Stellungnahme der Mosaikschule zum geplanten Ausbau an. „Das hört sich so an, als ob der Standort Diepenbrockstraße geschlossen werden soll“, stellte er fest.

„Beide Standorte werden so lange bestehen, wie sie gebraucht werden“, erklärte Sozialdezernent Rainer Weichelt. Auch wenn sich die Mosaikschule eine Zusammenlegung wünsche, halte die Verwaltung den zweiten Standort aus Kapazitätsgründen für wichtig. „Auch, wenn es für die Schulorganisation schwierig ist, zwei Standorte zu bedienen.“ Falls die Schülerzahlen sinken, wäre es allerdings denkbar, den Standort Diepenbrockstraße zu schließen.