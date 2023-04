Mordfall Claudia Ruf: Spur führt in den Kreis Recklinghausen

Gladbeck / Recklinghausen / Bonn. 1996 wurde im Rheinland Claudia Ruf ermordet. Eine „Fahrzeugspur“ führt nun in den Kreis Recklinghausen. Jetzt folgt eine DNA-Reihenuntersuchung.

Eine Mordkommission aus Bonn verfolgt in den Städten des Kreises Recklinghausen Spuren zu einem lange zurückliegenden Mordfall. 1996 wurde in Grevenbroich die damals elfjährige Claudia Ruf ermordet. Bisher konnte kein Täter ermittelt werden.

Eine Zeugenbeobachtung vom Tag der Entführung führt die Fahnder aktuell in den Bereich Recklinghausen. „Grundlage für unsere aktuellen Ermittlungen sind Zeugenangaben zu einem Pkw mit Recklinghäuser Kennzeichen“, erklärt Reinhold Jordan als Leiter der Bonner Mordkommission.

Die Fahnder gehen derzeit davon aus, dass sie auf der Grundlage von ihnen bekannten Kennzeichenfragmente RE - DB (?) / RE - BD (?) / RE - (?) 146 rund 200 männliche Personen im Kreis Recklinghausen im Rahmen einer weiteren DNA-Reihenuntersuchung überprüfen werden.

Auch Gladbecker Fahrzeughalter wurden angeschrieben

Laut Annette Achenbach, Sprecherin der Polizei Recklinghausen, handelt es sich dabei um Menschen, die 1996 mit diesem Kennzeichen unterwegs waren – darunter Gladbecker, aber auch Menschen, die inzwischen nicht mehr im Kreisgebiet, beispielsweise inzwischen in Gelsenkirchen, leben.

Es gehe zudem nicht nur um die Halter, sondern ebenfalls um mögliche Fahrer der Autos, so die Polizeisprecherin. Inzwischen seien die Betreffenden wohl auch schon informiert worden, die DNA-Tests sind für Samstag, 22. April, und Samstag, 30. April, terminiert. „Wir sind mit Blick auf die Zusage der angeschriebenen Personen optimistisch“, sagt Reinhold Jordan.

Bereits 1997 war ein Teil der jetzt zu überprüfenden Fahrzeuge Gegenstand von Ermittlungen der Bonner Mordkommission. „Seinerzeit wurden beispielsweise von den Beobachtungen abweichende Fahrzeugtypen nicht weiter überprüft. Im Zuge der aktuellen Ermittlungen werden wir den Personenkreis zu jedem festgestelltem Kennzeichen prüfen“, erklärt Jordan hierzu.

Ermittler gehen von enger Verbindung nach Grevenbroich-Hemmerden aus

Die Mordermittler gehen davon aus, dass der Fahrer des gesuchten Wagens im Mai 1996 mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder in Grevenbroich-Hemmerden gelebt hat oder zumindest einen starken Bezugspunkt nach Hemmerden hatte und am Abend des 11. Mai 1996 auf Claudia Ruf traf. Beispiele hierfür wären ein unangemeldetes Wohnen, eine Arbeitsstelle in Hemmerden oder eine persönliche Beziehung zu einer Person in Hemmerden.

Zu dieser Fragestellung bitten die Ermittler sowohl Bewohnerinnen und Bewohner aus Hemmerden und Umgebung als auch aus dem Raum Recklinghausen noch einmal gezielt um Hinweise. Weitergehende Informationen zu dem Mordfall Claudia Ruf sind auf der Webseite der Bonner Polizei unter https://bonn.polizei.nrw/MKRuf veröffentlicht.

Hinweise werden über ein auf der Webseite integriertes Hinweisformular und das Hinweistelefon der Bonner Mordkommission 0228 - 15 71153 (ab dem 17.04.2023 zwischen 07:00 und 16:00 Uhr) oder von jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck