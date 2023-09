Modisch im Herbst: Mutter & Tochter shoppen neue Outfits

Gladbeck. Einmal schick, einmal sportlich: Der Gladbecker Shoppingbummel verlief für die Gewinnerinnen sehr erfolgreich. Herbstoutfits waren rasch gefunden.

Sind wir mal ehrlich, es gibt ein Ding, da ticken fast alle Mädels gleich: Sie lieben es zu shoppen. Heidi Wagner und Sandra Pietsch bilden da wohl keine Ausnahme. Mit Vergnügen starteten Mutter und Tochter Freitag ihren Einkaufstag in der Gladbecker Innenstadt. Als Gewinnerinnen des „Shoppingbummels mit Herz“ – der Aktion der Gladbecker Werbegemeinschaft – gingen die beiden mit jeweils 500 Euro Budget auf die Suche nach stylischen Herbstoutfits.

Darf’s vielleicht auch eine neue Frisur, neue Farbe sein?

Wo darf die Reise hingehen? Darf’s ein bisschen mehr Farbe sein, oder auch mal ein etwas anderer Style als der gewohnte? Wie sieht es aus mit einer neuen Frisur, vielleicht sogar mit einer etwas anderen Haarlänge? Katja Krischel checkte vor dem Start des Shoppingbummels, wie offen Mutter und Tochter für eine modische Veränderung sind. Zur großen Freude der erfahrenen Stylistin zeigten sich beide da sehr offen, so dass die Tour durch die Geschäfte schon fast zu einem kleinen Abenteuer in Sachen Mode werden konnte.

Schick sind die Sneaker, aber fürs neue Business-Outfit riet Stylistin Katja Krischel der Shoppingbummel-Gewinnerin Sandra Pietsch dann doch zum spitzen, schwarzen Schuh. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Sandra Pietsch ist in der Regel sehr sportlich unterwegs. Ihr Wunsch nun: Ein business-taugliches Outfit, das sie zu besonderen Events, aber auch als neue Lieblingsteile gerne öfter mal den gesamten Herbst durch tragen möchte. Bei Stil Vest und Schuh Große-Kreul wurde sie dann auch schnell fündig.

Gladbecker Stylistin Katja Krischel war die stilsichere Begleitung an der Seite des Muter-Tochter-Duos

Wenn Katja Krischel als Befürworterin der neuen Modefarbe Grün sich auch nicht so ganz durchsetzen konnte, so waren die Teile, die Sandra nach sorgfältiger Auswahl favorisierte, auch farblich in der Kombi ein echter Hingucker. Und mit der neuen schwarzen Hose mit etwas weiterem Bein, dem ausgefallenen Mantel, der Bluse in edlem Grau, kleiner Ledertasche sowie einem modischen Schal als echtem Hingucker ist die 42-Jährige nun für jedes berufliche Event perfekt gekleidet. Positives Fazit von Stylistin Katja: „Das Outfit macht etwas mit dir!“

Für Heidi Wagner sollte es ein sportlicher Herbstlook werden. Katja Krischel und auch Tochter Sandra Pietsch begutachteten jedes ausgewählte Teil genau – hier bei Exquisit an der Lambertistraße. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Für Mama Heidi sollte es genau in die entgegengesetzte Richtung gehen – mit einem eher sportlichen Dress für den Herbst, der auch tauglich für den ausgedehnten Hundespaziergang ist. Ihr Outfit fand die 65-Jährige dann auch ziemlich flott in der Mode Villa und bei Große Kreul. Die angesagten Loafer, in die sich Heidi schnell verguckte, wurden für sie sogar extra in ihrer Größe aus der Filiale in Castrop-Rauxel geholt. Bei der Runde mit dem Hund werden die edlen Treter natürlich durch wetterfesteres Schuhwerk ersetzt. Für einen passenden Pulli zum stylischen Herbstoutfit ging’s dann schnell noch mal bei Exquisit vorbei.

Mit den neuen Outfits ging es dann zur Party

Einen entspannten Shoppingtag in Gladbeck erlebten Sandra Pietsch und Heidi Wagner, die in diesem Jahr als Mutter-Tochter-Duo den Shoppingbummel mit Herz der Werbegemeinschaft gewonnen haben. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Outfit gefunden – doch damit war der besondere Tag für Sandra Pietsch und Heidi Wagner noch nicht vorbei. Bei Top Hair stand noch das große Umstylen an, sowohl Mutter als auch Tochter hatten sich auch zu einer neuen Frisur bereit erklärt. Ein wenig kürzer durfte es sein. Für Sandra Pietsch nur wichtig – zum Zopf muss sich die Mähne noch zusammenbinden lassen.

Ihre neuen Looks konnten Mutter und Tochter dann gleich auf der anschließenden Party bei Entdeckerweine präsentieren – und auch, wie geplant, mit einem Glas Wein auf den Shoppingerfolg anstoßen.

