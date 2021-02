MLPD lädt in Gladbeck zu einer Solidaritäts-Kundgebung

Gladbeck. Die Aktion auf einem Parkplatz soll auf die Lage der Flüchtlinge im Land hinweisen. Jeder Interessierte kann über ein „offenes Mikrofon“ reden.

Zu einer Solidaritäts-Kundgebung „von und mit Flüchtlingen“ lädt die MLPD am Mittwoch, 17. Februar, von 17 bis 18 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Gladbeck-Brauck, Horster Straße 360, ein. Die Aktion sei Teil bundesweiter Aktivitäten, heißt es in der Mitteilung der Partei.

Nach wie vor erfordere die Situation der Flüchtlinge in Deutschland, aber auch und vor allem an den Außengrenzen der EU, die Solidarität der Menschen, so Jörg Weidemann, Sprecher der MLPD in Gladbeck. Aktueller Anlass für die Aktion sei ein Prozess in Baden-Württemberg wegen eines Polizeieinsatzes im Mai 2018 in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Ellwangen. In Gladbeck werde die Aktion unter anderem von der MLPD und dem Internationalistischen Bündnis getragen, heißt es in der Mitteilung.

Jeder Interessierte kann das Wort ergreifen

An einem „offenen Mikrofon“ gebe es Informationen und Musik, Betroffene sowie jeder interessierte Bürger könne dort das Wort ergreifen. Weidmann: „Wir laden ausdrücklich auch andere Kräfte ein, hier ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Gerade in einem so international geprägten Stadtteil wie Brauck.“

Er weist darauf hin, dass „die Aktion unter strengen Corona-Schutz stattfindet und bittet alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Masken mitzubringen und den Abstand vor Ort einzuhalten. Das Mikrofon werde besonders geschützt.

