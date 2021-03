Mittagstisch Rosenhügel ist zu Ostern schon ausgebucht

Gladbeck. Erfolg für Nachbarschaftshilfe Rosenhügel in Gladbeck und ihren Mittagstisch-Heimservice: Zu Ostern ist das Angebot komplett vergeben.

Schon wieder ist der Mittagstisch-Heimservice der Nachbarschaftshilfe Rosenhügel in Gladbeck ausgebucht: Am Ostermontag, 5. April, wird durch die Helfer der Nachbarschaftshilfe Tafelspitz mit Meerrettichsoße, Salzkartoffeln und Gemüse sowie einen leckeren Nachtisch ausgeliefert. Weitere Bestellungen, so die Organisatoren, sind nicht mehr möglich!

„Unsere Helfer verteilen vor jedem Mittagstisch etwa 2000 Flyer in Rosenhügel, um ihn anzukündigen – so auch diesmal. Danach stand das Telefon nicht still und innerhalb von zwei Tagen waren unsere Kochkapazitäten von etwa 100 Portionen ausgeschöpft“, so Organisator Andi Dunkel erfreut.

Der Mittagstisch ist wegen der Corona-Pandemie nicht im Weidermeier-Haus möglich

Und weiter führt er aus: „Der Mittagstisch findet normalerweise im Heinrich-Weidemeier-Haus als Präsenzveranstaltung statt. In der andauernden pandemischen Lage ist dies verständlicherweise nicht möglich. So haben sich der Siedlerring Rosenhügel, die IGBCE Ortsgruppe Gladbeck-Süd und der SPD-Ortsverein Rosenhügel zusammen getan und organisieren den Mittagstisch-Heimservice im Rahmen der Nachbarschaftshilfe.“

Seit dem ersten Lockdown im März des vergangenen Jahres habe der Helferkreis so zehn Mittagstische, davon acht als Heimservice, für die Rosenhügeler Bürger organisiert. „Unser Dank gilt dabei allen Helferinnen und Helfern. Da wir nun schon wieder ausgebucht sind, bitten wir darum, nicht mehr anzurufen“, so Dunkel. Die Kostenbeteiligung von zwei Euro pro Essen ist dabei ein eher symbolischer Beitrag. Jeder weitere Euro werde allerdings gerne entgegengenommen.