Mitarbeiterinnen geschockt: C&A in Gladbeck soll schließen

Eine schockierende Nachricht erreichte die Mitarbeiterinnen am Freitag: Die C&A-Filiale in der Fußgängerzone an der Hochstraße soll schließen. Darüber informierte die Bezirksleitung die Beschäftigten in Gladbeck.

Die Gladbecker Innenstadt verliert damit ein Bekleidungsangebot. Betroffen von der beabsichtigten Schließung zum 31. Dezember dieses Jahres sind acht fest angestellte Mitarbeiterinnen, hinzu kommt eine größere Anzahl Aushilfen. Die Festangestellten, die die Mitteilung völlig unvorbereitet traf, sind aufgefordert worden Wünsche, beziehungsweise andere C&A-Filialen im Umkreis zu nennen, wo sie weiterbeschäftigt werden möchten.

Der Pachtvertrag für das Ladenlokal läuft aus

Der Pachtvertrag für das Ladenlokal an der Hochstraße 15 läuft zum Jahresende aus. Vermutlich konnten sich C&A und der Hauseigentümer nicht auf Konditionen einigen, die zu einer Fortführung des Vertrages geführt hätten. Die Redaktion bat das Modeunternehmen mit Sitz in Düsseldorf um eine Stellungnahme. Bis Redaktionsschluss gab es dazu keine Antwort.

Die Gladbecker Stadtgesellschaft verliert bei Umsetzung der Pläne eine bekannte Modemarke mit auch preisgünstigem Angebot vor Ort. Anders sieht es in direkter Nachbarschaft aus. Ob es an höheren Umsätzen liegt, ist Spekulation. Jedenfalls war die Modekette bereit, am Standort in Gelsenkirchen-Buer zu investieren. C&A hat die Filiale an der dortigen Hochstraße 35 auf 4200 Quadratmetern modernisiert. Der Denim-Bereich ist komplett umgestaltet und um ein neues Jeans-Sortiment erweitert worden.

C&A ist einer der führenden Modeeinzelhändler in Europa

C&A ist mit mehr als 1400 Filialen in 18 europäischen Ländern und mehr als 24.000 Mitarbeitenden nach eigenen Angaben einer der führenden Modeeinzelhändler Europas.

