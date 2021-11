Mit Wunschbaumaktion armen Kindern eine Freude machen

Gladbeck. Gladbecker Einzelhändler rufen wieder zum Mitmachen bei ihrer Wunschbaumaktion auf. So kann armen Kindern zum Fest eine Freude gemacht werden.

Nicht unter jedem Weihnachtsbaum, der in diesem Jahr in Gladbecker Wohnungen aufgestellt wird, werden auch viele Geschenke liegen. Es gibt nämlich viele Familien, bei denen das Geld knapp ist. Deshalb findet auch erneut die Wunschbaumaktion in Gladbeck statt.

Die Wunschbaumaktion wird seit zwölf Jahren von Gladbecker Einzelhändlern organisiert

Die Wunschbaumaktion wird seit nunmehr zwölf Jahren von den Einzelhändlern Sandra Beckmann (Sandra Beckmann Haarexperten), Annegret Tarrach (Blumengeschäft Art of Flowers) Heike Funke (ehem. Laudenbach Reisen) und Peter Weis (Optik Rodewald) organisiert. „Gerade in diesen für viele Menschen schwierigen Zeiten ist doch eine kleine Freude besonders wichtig“, sagt Sandra Beckmann.

Und so hängen, wie in den vergangenen Jahren, ab dem 8. November wieder viele Wunschzettel von Kindern aus benachteiligten Familien an den Bäumen in den drei beteiligten Geschäften in der Innenstadt. Hilfsbereite Kunden können sich dann einen oder auch mehrere von den Zetteln abholen und einen der drei darauf benannten Wünsche erfüllen.

Die weihnachtlich verpackten Geschenke sollten dann bis zum 11. Dezember wieder in den Geschäften abgegeben werden. Zwei Tage später werden sie an die Mitarbeiter vom Jugendamt übergeben, die sie dann an die Familien weiterleiten. „Wir hoffen auf eine rege Beteiligung unserer Kunden, wie in den vergangenen Jahren auch. Denn wir haben in diesem Jahr 240 Wunschzettel ausgegeben“ sagt Anne Tarrach.

Ausfallen muss in diesem Jahr coronabedingt erneut das von den Kaufleuten organisierte Märchenzelt. Die Kaufleute hoffen aber, dass die amtierende Appeltatenmajestät 2022 wieder Märchen und Geschichten für die Jüngsten im stimmungsvollen geschmückten Märchenzelt vorlesen kann.

Mehr Nachrichten, Bilder und Videos aus Gladbeck finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck